Investoren erhalten grünes Licht

Einstimmig votierten die Mitglieder des Ausschusses für Bauwesen und Umweltschutz für die Festsetzung in dem Plan 12 von Mischgebiet auf Kerngebiet. Mit der Zustimmung zu diesem Antrag gibt der Ausschuss dem Eigentümer Rolf Mensching grünes Licht für die Erweiterung des Bönningstedter Rewe-Marktes (unsere Zeitung berichtete). „Ich finde es gut, dass nun etwas passiert“, betonte Stefan Kiel (BWG) während der Sitzung.

In dem Beschluss ist festgehalten, dass die Verkaufsfläche eine maximale Größe von 1400 Quadratmetern nicht überschreiten darf. Des Weiteren wird Bürgermeister Peter Liske (BWG) damit beauftragt, mit dem Vorhabenträger einen städtebaulichen Vertrag abzuschließen und ein Planungsbüro mit der Erstellung der Entwürfe zu beauftragen. Trotz der Euphorie über die Entscheidung mahnte der Bürgermeister zur Vorsicht: „Ich möchte dabei auf Nummer sicher gehen. Alles soll sauber und richtig abgeschlossen werden.“ Präzise Richtlinien, was genau die Gemeinde in dem neuen Kerngebiet nicht haben möchte, sollen in dem städtebaulichen Vertrag genau festgehalten werden.

Einen Schritt nach vorne ging es auch für die Hamburger Firma Zündorf Projektentwicklung. Statt des geplanten Neubaus eines Edeka-, Aldi- und Drogeriemarktes beschränkt sich der Investor nun lediglich auf die Verlegung des Aldi-Marktes. Ein Drogeriemarkt soll weiterhin entstehen (unsere Zeitung berichtete). „Wir werden die Fläche des Autohauses Bunge nun nicht mehr bebauen“, erklärte Andreas Krause, Vertreter der Hamburger Firma, während der Sitzung. Betroffen sei das Grundstück des ehemaligen Blumenladens Fromme. Er präsentierte den Ausschussmitgliedern und Besuchern die neue und modifizierte Planung des Projektes.

Die Fläche beträgt etwa 8 000 Quadratmeter. Der Aldi-Markt soll von der Ortsgrenze zu Schnelsen näher in das Zentrum des Dorfs rücken. „Die Verkaufsfläche beträgt etwa 1 260 Quadratmeter. Derzeit hat der Aldi-Markt eine Größe von ungefähr 780 Quadratmetern“, erklärte Krause. Der Drogeriemarkt soll 650 Quadratmeter groß werden. Des Weiteren sind 96 Stellplätze eingeplant. Als Kritikpunkt wurde von den Politikern die Zu- und Abfahrt auf das Gelände bemängelt. „Sie ist nun weiter in den Süden gerückt und ist nun weit genug von der Tankstelle und Feuerleitstelle entfernt“, erläuterte er weiter. Ein Verkehrs- sowie Lärmgutachten sollen noch erfolgen.

Für Kopfschmerzen sorgte jedoch die Anlieferung im hinteren Bereich des Grundstücks. „Ich finde es sehr bedenklich, dass die Anlieferung im Wohngebiet erfolgen soll“, sagte Helmut Friedrich (BWG). Laut Krause gebe es derzeit keine andere Möglichkeit. „Das Problem sind die Schlepp- und Rangierkurven. Vorne können wir das nicht realisieren.“ Mit vier Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung empfahl der Ausschuss der Gemeindevertretung den Vorschlag.