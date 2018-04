Investor stellt Wohnpark Fama vor

Desinteresse: CDU wehrt sich gegen öffentliche Kritik

von Tanja Plock

27. April 2018, 16:18 Uhr

Der Fama-Wohnpark in Hamburg soll einen Ableger in Schenefeld bekommen. Bauherr Arnold von Mallesch hat das geplante Projekt am Kiebitzweg gemeinsam mit Sohn Marcel und Architektin Grit Uerkvitz am Donnerstagabend dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt präsentiert.

Holm Becker (CDU) wehrte sich gleich zu Beginn gegen den in einem öffentlich verbreiteten Vorwurf, seine Fraktion würde sich nicht für das Projekt interessieren. Als die Anfrage für ein Treffen kam, seien einige Fraktionsmitglieder im Urlaub gewesen. Zudem sei er so wie fast alle in der CDU berufstätig. Zudem gebe es einige Wahlkampftermine, die anstünden. „Wir sind Feierabendpolitiker“, sagte Becker. „Wir haben nichts gegen ein Seniorenprojekt.“ Er verbitte sich aber die ebenfalls öffentlich verbreitete Drohung, wenn die Politik nicht schnell handle, wolle sich der Investor zurückziehen.

Arnold von Mallesch ging auf Beckers Äußerungen nicht ein und präsentierte die Planungen im Detail. Er betonte, dass der Wohnpark die angestrebte Größe benötige, um rentabel zu sein. Derzeit seien im Bebauungsplan sieben Stadthäuser vorgesehen. Da diese aufgrund des Torfbodens auf Pfählen gestellt werden müssten, sei dies jedoch „wirtschaftlich unsinnig“, sagte von Mallesch. Der B-Plan müsste geändert werden.

Architektin Uerkvitz führte aus, das Gebäude sei „relativ klein“ und dem Grundstück angemessen. Sie ging auch auf die kritisierte Viergeschossigkeit ein. Die Höhe sei abgestaffelt zu den umliegenden Reihenhäusern hin. „Die Abstandsfläche ist größer als vorgeschrieben. Wir haben versucht, die Grünfläche so groß wie möglich zu erhalten.“

Letztlich entschieden die Fraktionen, angesichts der Kommunalwahl, das Thema erneut im Herbst zu diskutieren.