Region Pinneberg in Kürze : ++Investition ins Stromnetz+++Wenige Nachfrage für Pinneberger Bus 594+++Wedeler Stadtwerke erweitern Produktion++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

07. Februar 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Der Betreiber des Strom- und Gasnetzes im Kreis Pinneberg, die SH Netz AG, plant in diesem Jahr etwa neun Millionen Euro zu investieren. So soll die Versorgungssicherheit im Kreis Pinneberg verbessert werden. Unter anderem sollen weitere Freileitungen verkabelt werden. Die umfangreichste Arbeit wird dabei die Modernisierung der Umspannwerke sein, dafür plant die SH Netz AG etwa fünf Millionen Euro ein.

Pinneberg Um den Standort des Gewerbegebiets an der Flensburger Straße in Pinneberg besser anzubinden, macht der Bus 594 seit der Umstellung zum Winterfahrplan 2016/2017 einen Abstecher dorthin, bevor er nach Quickborn weiterfährt. Doch der Kurzläufer erfüllt derzeit noch nicht die Erwartungen: Die ersten Zahlen weisen eine hochgerechnete Jahresnachfrage von 12.500 Personen auf“, berichtet Claudius Mozer von der SVG Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft auf Anfrage. Ziel waren 184.320 Passagiere pro Jahr.

Wedel Die Stadtwerke Wedel (STW) erweitern ihre Produktionskapazitäten für grünen Strom. Die Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (TEE), an der auch die STW beteiligt sind, hat einen Solarpark in Nordrhein-Westfalen gekauft. Er steht im Gewerbegebiet Camp Astrid im rheinländischen Stolberg bei Aachen (Nordrhein-Westfalen). Die 11.760 Solarmodule können eine Spitzenleistung von 3,53 Megawatt liefern. Errichtet wurde der Solarpark auf einer Fläche von 36.000 Quadratmetern in einem Gewerbegebiet.

Uetersen Florian Betzler, Eigentümer des Uetersener Pennymarktgebäudes und Investor für das Parkpalettengrundstück, hat neue Pläne für die Umgestaltung des städtischen Grundstücks An der Klosterkoppel vorgelegt. Jetzt plant er neben Wohnungen, Praxen und Büros sowie Grünflächen für freies Spielen einen 2000 Quadratmeter großen Verbrauchermarkt − nebst 200 Parkplätzen. Betzler hat seine Pläne am Montag den Fraktionschefs der im Rat vertretenen Parteien vorgestellt. Die Politiker müssen sich jetzt mit den neuen Ideen befassen.

Schenefeld Gleich vier Freiwillige bilden das neue Leitungsteam der Nabu-Gruppe für Schenefeld und Halstenbek: Siegfried Heer (74), Peter Dahms (68), Heinz Grabert (75) und Claudia Daffertshofer (54). Sie wollen erreichen, dass Schenefeld eine grüne Oase vor der Großstadt bleibt. Deswegen soll der Wohnungsbau ausgewogen sein, um die Natur zu schützen und die Düpenaustadt noch lebenswerter zu gestalten.

Quickborn Für Kinder der vierten Klassen und ihre Eltern beginnt heute eine aufregende Zeit: Mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium stellt sich die erste der drei weiterführenden Schulen in Quickborn vor. In der kommenden Woche folgen die Comenius Schule und das Elsensee-Gymnasium. Gegenstand der Vorstellungsrunden sind die pädagogischen Konzepte, das Leitbild und im Fall des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums außerdem die Frage nach dem Übergang von G8 zu G9.

Elmshorn Am Mittwoch erscheint der neue Krimi des Elmshorner Autors Wimmer Wilkenloh. „Teufelsintervall“ ist der siebte Band seiner Reihe um den Husumer Kriminalkommissar Jan Swensen. Darin verarbeitet Wilkenloh unter anderem die wahre Geschichte des Deutschtürken Murat Kurnaz, der fünf Jahre ohne Anklage im Gefangenenlager Guantanamo einsaß. Wilkenloh ist eigentlich Künstler und hat auch schon für das NDR-Satiremagazin „Extra 3“ gearbeitet.

Hamburg Der Rat der Islamischen Gemeinschaften Hamburg (Schura) hat sich für Äußerungen seines Vorsitzenden Mustafa Yoldas zur türkischen Militäroffensive in Syrien entschuldigt. Schura-Sprecher Mehdi Aroui sagte am Dienstag nach einer außerordentlichen Vorstandssitzung am Vorabend: „Es gibt eine ganz klare Entschuldigung dafür, dass unsere Dialogpartner brüskiert worden sind durch private Postings von Herrn Yoldas.“ Wichtigste Aufgabe der Schura sei der Friedensauftrag. Externe Konflikte sollten nicht in die islamischen Gemeinschaften hineingetragen werden.

Schleswig-Holstein 1715 – so viele neue Arbeitsplätze bringen 153 Unternehmen mit sich, die sich im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein angesiedelt haben. Die Bilanz legten Wirtschaftsminister Bernd Buchholz und Dr. Bernd Bösche, Chef der Wirtschaftsförderung des Landes, am Dienstag vor. Dabei ist die Zahl der Neuan­sied­lungen im Vergleich zu 2016 (154) nahezu identisch. Die Zahl der Arbeitsplätze ist allerdings um 25 Prozent gestiegen, 2016 waren 1374 neue Arbeitsplätze entstanden.