Interreligiöse Debatte

von René Erdbrügger

04. Oktober 2018, 10:46 Uhr

Unter dem Titel „HimmelHölleNichts?“ wird heute in der „Fabrik der Künste“ in Hamburg-Hammerbrook eine Kunst-Ausstellung zum Thema Weltreligionen eröffnet. Thema ist die Bedeutung der Religion für die zeitgenössische Kunst.

Eine interreligiöse Diskussion befasst sich am Sonntag ,

7. Oktober, ab 16 Uhr in der „Fabrik der Künste“ mit der Frage „Kommen wir alle in den Himmel?“. Es diskutieren Carola Roloff, Gastprofessorin für Buddhismus, der islamische Theologe Abu Ahmed Jakobi, die evangelische Theologin Miriam Löhr und Wolfgang Seibert(Foto), Vorstand der Jüdischen Gemeinde Pinneberg.