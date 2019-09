Interkultureller Vortragsabend am Freitag

von Felisa Kowalewski

24. September 2019

Halstenbek | Ein kurios-interessanter Blick auf Deutschland – das verspricht Halstenbeks Integrations-Beauftragte Kristina Wottrich (Foto) für morgen Abend. Mit der Veranstaltung „Andere Länder, andere Sitten!?“ sind alle Interessierte eingeladen, zuzuhören, wie Zugewanderte Halstenbek wahrnehmen. „Einige von uns kennen es: Im Ausland fällt uns manchmal Merkwürdiges oder Amüsantes auf. Andere Länder, andere Sitten – denken wir und sind womöglich fasziniert oder amüsiert.“ Sie weiß, dass es neu zugezogenen Menschen in der Gemeinde ähnlich geht. Dabei sind diese Menschen nicht auf Reisen, sondern werden mittel- bis langfristig in Deutschland bleiben, beispielsweise aufgrund von Flucht, weiß die Integrations-Beauftragte.

Im Vorfeld sind ihr Fragen zu Ohren gekommen: „Viele Pärchen halten hier beim Spazierengehen Händchen. Haben einige Menschen etwa Angst, dass ihre Partner/innen sonst weglaufen würden?“oder „In Deutschland ist alles so schön ruhig. Wieso hupen die Autos denn hier bei Euch in Deutschland so gar nicht?“ Diese werden nicht bewertend oder kritisierend, sondern meist mit einem zwinkernden Auge dem Publikum gestellt. Zudem wiesen sie auf die Auseinandersetzung mit den deutschen Gepflogenheiten hin. „Was ist einigen neu Zugezogenen bei uns mit Blick auf unsere Gepflogenheiten und Sprache aufgefallen?“, fragt Wottrich. „Was wurde als amüsant oder als fremdartig empfunden?“ Antworten werden in Form kurzer Anekdoten von verschiedenen Vortragenden präsentiert.

Geplant ist, nach den Lesungen miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Programm wird musikalisch begleitet. Die Veranstaltung findet im Rahmen der bundesweiten interkulturellen Woche am Tag des Flüchtlings morgen ab 17 Uhr statt. Voraussichtliches Ende ist für zirka 18.30 Uhr vorgesehen. Austragungsort ist das JubA23, Bahnhofstraße 22 in Halstenbek. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Zur besseren Planbarkeit bittet Wottrich um Anmeldung per E-Mail an Kristina.Wottrich@halstenbek.de oder unter Telefon (0 41 01) 49 11 22. „Kurzentschlossene sind willkommen“, sagt Wottrich.