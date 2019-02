Region Pinneberg in Kürze : +++ Interesse an Seniorentag +++ Videoanlage an Kreisberufsschule? +++ Wohnungsbaugenossenschaft investiert in Uetersen +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

11. Februar 2019, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Einbrüche, Vandalismus und Umschlagplatz für Drogen – die Pinneberger Kreisberufsschule wird offensichtlich nach Schulschluss und an den Wochenenden Schauplatz kriminellen Treibens. Die CDU-Kreistagsfraktion will das nicht länger hinnehmen und macht nun Druck. Mit einem Dringlichkeitsantrag für den am Donnerstag, 17. Februar, tagenden Schulausschuss, wollen die Christdemokraten die Installation einer Videoanlage auf dem Schulgebäude vorantreiben.

Wedel Der SPD-Ortsverein Wedel und der Kreisverband Pinneberg laden für heute zu einer Gedenkstunde am Friedrich-Ebert-Stein auf dem Wedeler Rathausplatz ein. Beginn ist um 16 Uhr. Der Anlass: Genau vor 100 Jahren bestellte die Weimarer Nationalversammlung den Sozialdemokraten Friedrich Ebert zum ersten demokratisch gewählten Reichspräsidenten der Weimarer Republik.

Elmshorn Über ein reges Publikumsinteresse konnten sich am Sonnabend die Organisatoren des jüngsten Seniorentags im Rathaus Elmshorn freuen. Diese als Messe für die ältere Generation konzipierte Veranstaltung traf offensichtlich den Nerv zahlreicher Bürger aus der Krückaustadt und der Region, denn bereits kurz nach Beginn befanden sich etliche der insgesamt 42 Aussteller in intensiven Gesprächen mit interessierten Besuchern.

Schenefeld Hausherrin Marianne Elliott-Schmitz, Gattin des Vorsitzenden der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Mathias Schmitz, konnte über 60 Gäste im Kunsthaus Schenefeld begrüßen, die zum ersten Neujahrsempfang der Bündnisgrünen kamen. Neben Vertretern der Parteien, Vereinen und der Feuerwehr begrüßte Mathias Schmitz die vielen Gäste aus lokaler Politik und Verwaltung, voran Bürgervorsteherin Gudrun Bichowski (SPD), Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD), die Parteivorstände im Kreis und Land und den Ehrengast, der Kieler Ministerin für Finanzen, Monika Heinold (B90/Die Grünen). Sie ging in ihrer Ansprache auf die drängendsten Themen ein, die die Landesregierung derzeit beschäftige: „Dies sind neben dem Digitalpackt und der Flüchtling-Finanzierung, insbesondere die Kita-Reform, die bis Ende 2019 fertig sein soll oder der neu zu gestaltende Finanzausgleich bis Ende 2021. Und bei den Fragen zur „Infrastruktur“, gab Heinold zu, „haben wir schon viel zu lange von der Substanz gelebt.“

Pinneberg Stücke von Mozart, Dvorak, Haydn und Farcas gehören zum Konzertprogramm des Klarinetten-Ensembles der Musikschule Pinneberg am Sonnabend, 23. Februar. Das Konzert beginnt um 16 Uhr in der St. Michael-Kirche Pinneberg, Fahltskamp 14. Die neun Schüler von Musikschullehrer Dirk Gerschler proben bereits seit einem dreiviertel Jahr für das große Event. „Das Konzert ist sehr abwechslungsreich“, verspricht Dirk Gerschler, der sich am Sonnabend einen ganzen Tag lang mit seinen Schülern für das Konzert vorbereitete.

Uetersen Das dürfte bei der Bekämpfung der Wohnungsnot in Uetersen ein wenig helfen: Die Wohnungsbaugenossenschaft Pinnau plant einen Neubau. Das 24-Parteienhaus am Alten Sportplatz soll Ende 2020 bezugsfertig sein. Kosten: vier Millionen Euro. Die gemeinnützige Genossenschaft kümmert sich ausschließlich um geförderten Wohnungsbau. Sie sorgt also in der Rosenstadt für bezahlbaren Wohnraum. Gerade erst wurde ein Mehrfamilienhaus mit 29 Wohnungen am Eggerstedtsberg fertiggestellt. Für das neueste Vorhaben wurde jetzt der Bauantrag bei der Stadt Uetersen eingereicht. Wie üblich betrage die Nettokaltmiete auch künftig 5,85 Euro, informierte Manfred Kiewald, Vorstandsvorsitzender der Pinnau.

Quickborn Eine eigene Firma gründen, sein eigener Chef sein und mit einer zündenden Geschäftsidee viel Geld verdienen, das ist der Traum vieler junger Menschen. Einen Einblick in das, was wirklich alles dazugehört, erhalten zurzeit 13Schüler der zwölften Jahrgangsstufe vom Elsensee-Gymnasium (ESG) in Quickborn. Im Rahmen ihres Profilfaches Wirtschaft und Politik (WiPo) unter der Leitung ihrer Klassenlehrerin Nadine Scheller gründeten sie im vergangenen Jahr ihre eigene Firma. Unter dem selbst kreierten Label „Rextil“ fertigen und verkaufen die Jungunternehmer „Schlamper“-Federtaschen aus recycelten Jeans-Stoffen. Das Projekt der Schülerfirma wurde vom Junior Programm „Schüler erleben Wirtschaft“ des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln ins Leben gerufen.

Hamburg Der Fähranleger Blankenese in Hamburg bleibt nach der Kollision eines Frachtschiffes mit einer Fähre bis auf Weiteres gesperrt. "Wann wir den Anleger wieder freigeben können, ist noch nicht abzusehen", sagte ein Polizeisprecher. Der Ponton hatte bei dem Schiffsunfall am Sonnabend erheblichen Schaden genommen. Der Betreiber der Hafenfähren, HADAG, strich am Sonntag alle Abfahrten zwischen Cranz und Blankenese. Das Containerschiff "Ever Given" war aus noch ungeklärten Gründen vom Kurs abgekommen und in den Anleger und die 25 Meter lange Fähre gekracht. Die "Finkenwerder" sei ein "wirtschaftlicher Totalschaden", sagte der Polizeisprecher.

Schleswig-Holstein Für den Bürger ist die seit Jahren andauernde Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank ein Ärgernis, das sich deutlich negativ im Geldbeutel jedes Einzelnen niederschlägt. Sparbücher und Co. werfen kaum noch Renditen ab, die Altersvorsorge kann nicht wie früher angespart werden. Inzwischen erheben Banken sogar Strafzinsen auf große Geldanlagen, anstatt dem Anleger Zinsen zu zahlen. Für Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sind diese Negativzinsen dagegen ein Segen. „Das Land profitiert unterm Strich eindeutig vom historisch niedrigen Zinsniveau.“, sagt Heinold und ergänzt: „Negativzinsen schrecken uns nicht. Im Gegenteil: Sie haben uns geholfen, die Garantieauszahlungen beim Verkauf der HSH Nordbank abzufedern.“