Integration in den Arbeitsmarkt

Der Grundsatz des Willkommensteams Hasloh zur „Hilfe durch Selbsthilfe“ trägt Früchte: Ayaz (20) aus dem Irak geht in die zwölfte Klasse der Waldorfschule in Kaltenkirchen. Sein Zimmergenosse Falah hat seit dem Sommer einen Ausbildungsplatz in einem Friseursalon in Halstenbek. Der 22-jährige sagt: „Ich will es gut machen.“ Seine Zukunft sieht der Iraker in Deutschland.

Falah hatte an einem Kurs zur Berufsorientierung für Flüchtlinge (BOF) in Elmshorn teilgenommen. Hierbei erhielten die Teilnehmer die Chance zur Absolvierung von Praktika. Der Iraker schnupperte zuerst in die Kfz-Branche, dann in die Arbeit eines Dachdeckers hinein. Beim Friseur ist er hängen geblieben.

Senay (29) freut sich über seinen Studienplatz an der Hochschule Rhein Waal zum Bachelor der Wissenschaftskommunikation. Der junge Mann aus Eritrea war in seiner Heimat Meeresbiologe und arbeitete als Lehrer. Für das Studium in Deutschland musste Senay Hasloh den Rücken kehren und zog nachKleve. Den Kontakt zu Ayaz, Falah und den anderen in Hasloh lebenden Flüchtlingen wird er behalten.

Vor zwei Jahren kamen die ersten Männer und Frauen aus Syrien, Eritrea, Somalia und dem Irak in die Gemeinde. Schnell stellte die Sozialausschussvorsitzende Anne Worthmann ein Willkommensteam auf die Beine und viele Bürger boten ihre Hilfe an. Organisiert wurden ein wöchentliches Flüchtlingscafé, eine Kleiderkammer, Deutschkurse an vier Tagen pro Woche und Patenschaften. Die Koordination dieser ehrenamtlichen Aufgaben übernahm der Hasloher Unternehmer Kay Löhr.

Zurzeit begleiten acht Paten die 42 in Hasloh lebenden Personen. Karin Deuticke-Thies, Patin von Ayaz und Falah, sagt: „Sie haben allein keine Chance. Eigentlich könnte man eine eins zu eins Betreuung erreichen, bei einer Million Flüchtlingen, achtzig Millionen Bürgern und darunter sogar 20 Millionen nicht Erwerbstätigen. Dann funktioniert Integration.“

Koordinator Löhr erläuterte gegenüber unserer Zeitung die Tätigkeiten der Paten näher: Zunächst ging es um die Unterstützung in den Asylverfahren, Hilfe bei den Behörden. Auch ganz alltägliche Dinge wie Kennenlernen des Umfeldes, der Einkaufsmöglichkeiten, ein Leitfaden „Wie lebt es sich hier?“ waren Themen, die oft mit Händen und Füßen von den Paten geduldig vermittelt wurden.

Selbstständige Mobilität verdanken die Flüchtlinge in Hasloh Manfred Kraienhorst. Er ist auch einer der Paten der ersten Stunde. Seine Idee: Jeder sollte ein Fahrrad bekommen. Die Spendenbereitschaft war groß. Viele Hasloher Bürger hatten in ihrer Garage ein unbenutztes Zweirad stehen. In gemeinsamen Aktionen wurde repariert, geflickt und ergänzt, um die Fahrräder verkehrssicher zu machen. Seitdem treffen sich alle regelmäßig zu gemeinsamen Radtouren wie auch zu anderen sportlichen und sonstigen Aktivitäten.

Die Asylverfahren sind weitgehend abgeschlossen, jetzt steht für die Paten weitere Unterstützung im Bereich Aus-, Fort- und Weiterbildung an. An erster Stelle sind hierbei die Integrationskurse zum Erlernen der deutschen Sprache und zur Orientierung über das „Leben in Deutschland“ zu nennen.

Die Kurse sind in einheitliche Europäische Kompetenzstufen von „A1“ bis „C2“ unterteilt und schließen jeweils mit einer Prüfung ab. Ohne das Zertifikat „B1“ sei es nicht möglich, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, erläuterte Löhr. Nur gering bezahlte Hilfs- und Nebenjobs fallen dann ab, doch die sind für Falah und die anderen keine Perspektive.

Wer Interesse hat, Pate zu werden oder das Willkommensteam anderweitig zu unterstützen, meldet sich bei Löhr unter Telefon (01 77) 6 75 95 90 oder per E-Mail an k.loehr@wt-hasloh.de oder bei Lothar Rohde unter Telefon (0 41 06) 34 31, und

salo.rohde@ gmail.com.

willkommensteam-hasloh.de