Integration dank Gitarre und Klavier

30.Nov.2017

„Musik bringt Menschen zusammen“, sagt Ulrich Rahnenführer, Flüchtlingskoordinator in Appen. Deshalb hat die Flüchtlingshilfe Appen gemeinsam mit der Musikschule Appen ein Musik-Projekt für Migranten ins Leben gerufen. Das Projekt ist eines von 500 Vorhaben in ganz Deutschland, die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert werden, weil sie die Integration in ländlichen Regionen unterstützen. 6100 Euro fließen von Berlin nach Appen und sorgen dafür, dass mehrere Asylbewerber noch bis zum 30. Juni 2018 musizieren.

Montag Gitarre und Klavier, Dienstag Gesang, Mittwoch Gesang und Schlagzeug, Donnerstag Gitarre und Klavier, Freitag Klavier - an fünf Tagen in der Wochen lernen die Flüchtlinge in der Musikschule verschiedene Instrumente kennen und schulen ihre Stimme. Sechs Migranten nutzen das Angebot derzeit. „Es dürfen gerne noch mehr werden“, schildert Rahnenführer. Die Flüchtlinge müssen nicht unbedingt in Appen wohnen. Auch Teilnehmer aus den umliegenden Kommunen sind willkommen.

„Ich finde es wichtig, dass wir den Menschen helfen, sich in Deutschland zu integrieren“, sagt Nadine Rönnebeck, Leiterin der Musikschule Appen. Die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern erfolgt „mit Händen und Füßen, auf Englisch und auf Deutsch“, berichtet Rönnebeck. Die meisten Flüchtlinge, die sich an dem Projekt beteiligen, können sich zwar ganz gut auf Deutsch verständigen. Nur mit den musikalischen Fachbegriffen hapert es noch etwas.

Dank des Unterrichts soll den Teilnehmern ermöglicht werden, weiter zu musizieren und vielleicht auch in den Chören „Cantate“ oder „Voice & Spirit“ zu singen. Ihr Können zeigen die Flüchtlinge gemeinsam mit den anderen Schülern der Musikschule Appen am Sonnabend, 9. Dezember, ab 15 Uhr beim Weihnachtskonzert der Musikschule in der St. Johannes-Kirche Appen.

Damit das Projekt noch besser läuft, braucht die Flüchtlingshilfe Unterstützung. So werden Fahrer gesucht, die die Flüchtlinge aus den umliegenden Kommunen am späten Nachmittag zum Unterricht nach Appen fahren. Zudem würden sich die Migranten über weitere Instrumente freuen, mit denen sie in ihren Unterkünften üben können. Dafür werden gebrauchte Musikinstrumente benötigt. Nähere Infos bei Rahnenführer unter Telefon (0176) 45 64 51 13.