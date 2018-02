Breitbandgeschäft : Insolvenzverschleppung beim AZV?

Eine Anwaltskanzlei sieht in einer Risikoanalyse im Zusammenhang mit dem Verkauf des AZV-Glasfasernetzes Hinweise auf eine Straftat. Demnach war die Breitband GmbH zahlungsunfähig und überschuldet. Ein Insolvenzverfahren hätte nach Einschätzung der Juristen beantragt werden müssen.

Hetlingen | Der Abwasserzweckverband Pinneberg (AZV) kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Breitband-Desaster und Millionenverlusten für die Gebührenzahler (unsere Zeitung berichtete) hatte sich herausgestellt, dass dem Verband jahrzehntelang die rechtliche Grundlage für seine Arbeit fehlte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Veruntreuung von Gebührengeld. Nun könnte es neuen Ärger geben. Dem Pinneberger Tageblatt liegt eine vertrauliche Stellungnahme vor, in der ein schwerwiegender Verdacht geäußert wird: Insolvenzverschleppung.

Die Analyse stammt aus dem Jahr 2014. Eine Hamburger Kanzlei von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern verfasste sie im Auftrag der Stadtwerke Barmstedt. Die Stadtwerke beteiligten sich damals am Bieterverfahren für das Glasfasernetz des AZV Südholstein, einer hundertprozentigen Tochter des AZV Pinneberg. Zu verkaufen war außer dem Netz auch die AZV Südholstein Breitband GmbH, welche für das Kundengeschäft zuständig war, also etwa die Internetverträge mit den Haushalten. Alle Interessenten bekamen Einsicht in Geschäftsunterlagen der Breitband GmbH.

Die Barmstedter Stadtwerke beauftragten die Hamburger Wirtschaftsexperten mit einer Risikoanalyse. Und das Ergebnis hat es in sich. Nach Ansicht der Fachleute hätten die Verantwortlichen in der Breitband GmbH Insolvenz anmelden müssen. In dem Geheimpapier heißt es wörtlich: „Schließlich bestehen deutliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Organhaftung der Geschäftsleitung der AZV (gemeint ist die Breitband GmbH, Anm. d. Red.) aus einer Insolvenzverschleppung“. Der Verdacht bezieht sich auch auf den AZV Südholstein selbst. In dem Dokument heißt es: „Beihilfehandlungen der Organe des AZV-SH (gemeint ist der AZV Südholstein, Anm. d. Red.) können in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden, da ihnen die wirtschaftliche und damit insolvenzrechtliche Lage der AZV mindestens bekannt sein dürfte.“

Um Marsch- und Geestgemeinden mit schnellem Internet zu versorgen, war vor etwa acht Jahren folgendes Konstrukt gewählt worden: Der AZV Südholstein baute für etwa zwölf Millionen Euro ein Glasfasernetz. Um Internetanschlüsse an die Kunden zu verkaufen, gründete der AZV 2010 die Breitband GmbH. Die Breitband GmbH sollte für die Nutzung des Netzes Pacht an ihr eigenes Mutterunternehmen zahlen. Letztendlich machte die Breitband GmbH aber nie Gewinne. Stattdessen häufte sie Schulden an. Die nicht durch Eigenkapital gedeckten Verbindlichkeiten wuchsen zwischenzeitlich auf mehr als drei Millionen Euro.

Eigentlich war das Unternehmen bereits in den ersten Jahren pleite. Seit 2011 findet sich in jedem Jahresabschluss folgender Satz: „Die Breitband GmbH ist (...) bilanziell überschuldet.“ Die Gesellschaft konnte anscheinend nur deswegen weitergeführt werden, weil der AZV Südholstein weitreichende Garantien abgab. Im Jahresabschluss für 2010 ist ein Zahlungsaufschub für offene Beträge dokumentiert. Im April 2012 gab er eine sogenannte Rangrücktrittserklärung ab, mit welcher der AZV mit seinen Forderungen gegen die Breitband GmbH hinter alle anderen Gläubiger zurücktrat. Außerdem gab er eine Patronatserklärung ab, in der er sich verpflichtete, die Breitband GmbH finanziell so auszustatten, dass sie in der Lage ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen.

Die Hamburger Kanzlei geht in ihrer Analyse für die Stadtwerke davon aus, dass sowohl die Rangrücktrittserklärung als auch die Patronatserklärung nicht rechtlich durchsetzbar gewesen wären. Unter anderem hätten etwa nötige Beschlüsse des Verwaltungsrats des AZV Südholstein gefehlt. Ein Käufer der Breitband GmbH hätte sich nicht darauf verlassen können, dass der AZV Südholstein die Schulden der Breitband GmbH begleicht. Die Experten warnen deswegen vor Haftungsrisiken: Gravierend stelle sich „die persönliche Haftung der handelnden Organe der AZV (gemeint ist die Breitband GmbH, Anm. d. Red.) dar. Nach den uns vorliegenden und mitgeteilten Informationen sprechen deutliche Anhaltspunkte dafür, dass die AZV bereits seit längerem zahlungsunfähig ist. Ebenso wenig scheint die Überschuldung beseitigt worden zu sein.“ Ist ein Insolvenzantragsgrund eingetreten, müssen die Verantwortlichen spätestens drei Wochen später Insolvenz anmelden. Wer diese Frist verstreichen lässt, kann sich strafbar machen (siehe Infokasten).

In dem Bieterverfahren für den Verkauf des Breitbandnetzes wurde vom AZV und den Interessenten Stillschweigen vereinbart. Entsprechend dünn fällt die Stellungnahme der Stadtwerke aus. Auf Anfrage heißt es lediglich: „Die Stadtwerke Barmstedt haben keine Strafanzeige gegen die AZV Südholstein Breitband GmbH erstattet. Für eine derartige Strafanzeige wäre ein Beschluss der zuständigen Gremien (Werkausschuss und Stadtvertretung) erforderlich gewesen. Diesen gibt es nicht.“ Zu weiteren Hintergründen äußerten sich die Stadtwerke nicht.

Die von den Stadtwerken in Auftrag gegebene Stellungnahme liegt dem AZV vor, wie der Zweckverband auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte. Zum Ergebnis der Untersuchung, es gebe deutliche Anhaltspunkte für eine Insolvenzverschleppung, heißt es: „Die getroffene Feststellung ist unzutreffend.“ Das Analyseergebnis beruhe augenscheinlich auf einer „zu geringen Informationsdichte und auf zum Teil falschen Informationen“. Vom Auftraggeber der Untersuchung sei eine Unterlassungserklärung gefordert worden. Diese sei auch abgegeben worden. Mit dieser Erklärung verpflichtet sich der Unterzeichner, die Informationen aus der Analyse nicht weiterzuverbreiten. Im Anschreiben zur Unterlassungserklärung legt ein Anwalt im Auftrag der Breitband GmbH seine Sicht der Dinge dar. „Die anwaltliche Stellungnahme (im Auftrag der Stadtwerke, Anm. d. Red.) scheint nicht der Aufklärung über Haftungsrisiken aus dem Erwerb der Breitbandsparte zu dienen, sondern als Grundlage für eine Diffarmierung der Beteiligten.“ Dies zeige sich auch daran, dass die Stellungnahme verfasst wurde, nachdem klar war, dass die Stadtwerke im Verlauf des Bieterverfahrens nicht weiter berücksichtigt werden. Somit habe es gar keinen Grund mehr gegeben, eine Risikoanalyse anzufertigen. Aus Sicht der Breitband GmbH war es demnach ohnehin nicht ausschlaggebend, ob die Analyse wahre oder unwahre Behauptungen enthielt. Auf jeden Fall sei die Stellungnahme verbreitet worden. Somit hätten die Stadtwerke gegen die Vertraulichkeitsvereinbarung verstoßen.

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Breitband GmbH dürfte der juristische Streit belanglos sein. Sie soll nach dem Verkauf des Glasfasernetzes an den Zweckverband Breitband Marsch und Geest bis zum Sommer abgewickelt werden.