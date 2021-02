Voting des Tages : Ins Kino oder Streaming-Dienste nutzen: Was machen Sie?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

18. Februar 2021, 18:00 Uhr

Streaming, das ist der Teufel an der Wand des Kinosaals, der Tod des Kinos. Und Netflix, Amazon Prime und Disney Plus sind die Sargträger. Streaming, das ist die Chance, in Zeiten der Pandemie Kontakt zum Publikum zu halten und Kino, wenn schon nicht auf die Leinwand, doch wenigstens auf den Bildschirm im Wohnzimmer zu bringen.

Natürlich kann Streaming das Kino nicht ersetzen. Kino ist „larger than live“, im wörtlichen Sinn größer als das Leben. Erst auf der Kinoleinwand bekommen die Augen von Charles Bronson in „Spiel mir das Lied vom Tod“ ihre stechende Wucht. Und James Bond nimmt sich auf dem Flachbild-Fernseher sicher ganz nett aus, aber seinen ganzen Drive entwickelt der Geheimagent ihrer Majestät erst auf der Kinoleinwand.

Wir fragen daher heute:

Ins Kino oder Streaming-Dienste nutzen: Was machen Sie? Ich gehe lieber ins Kino und verzichte auf Streaming. Ich streame lieber und gehe nicht ins Kino. Ich mache beides. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.