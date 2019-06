Inner Wheel Club lädt zum Golfturnier in Pinneberg ein

von René Erdbrügger

13. Juni 2019, 12:08 Uhr

Einlochen für den guten Zweck: Zum 15. Mal organisiert der Inner Wheel Club Hamburg-Schenefeld ein Benefiz-Golfturnier. Es wird heute auf dem Golfpark Weidenhof in Pinneberg, Mühlenstraße 140, ausgetragen. „Gespielt wird von 13 bis 18 Uhr“, berichtet Ingeborg Triskatis vom Inner Wheel Club. Mit der Hilfsaktion sollen „von schwerer Krankheit betroffene Familien“ unterstützt werden. Es sind 36 Spieler angemeldet. Die Siegerehrung findet um 18.30 Uhr im Restaurant „Pferdestall“ des Golfparks statt.

Der Inner Wheel Club ist Teil der weltweit größten Frauen-Service-Organisation, die mehr als 100 000 Mitglieder in 103 Ländern hat. Seit der International Inner Wheel Convention 2012 in Istanbul können auch Frauen ohne Verbindung zu Rotary oder Inner Wheel aufgenommen werden, wenn die Mehrheit der Mitglieder des jeweiligen Inner Wheel Clubs sie dazu einlädt.

2004 wurde das Golfturnier erstmals ausgerichtet. Die Spenden gingen an wohltätige Projekte wie zum Beispiel den Kinderschutzbund Elmshorn, den Wendepunkt oder die Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Rockville-Pinneberg für ihren Schüleraustausch.