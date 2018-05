Innenhof an der THS eröffnet

von René Erdbrügger

15. Mai 2018, 10:47 Uhr

Der Innenhof der Theodor-Heuss-Schule in Pinneberg ist fertig und am Montag eröffnet worden. Die Erneuerung der Fassade an der THS – immer wieder kam es bei den Arbeiten zu Unterbrechungen. Nach sechs Jahren sind nun die Arbeiten beendet worden. „Wir freuen uns für die Schüler. Und für die Lehrer, die Schulgemeinschaft. Eine optisch und im Laufe der Jahre auch psychisch beeinträchtigende Situation wurde nach einer unangemessen langen Dauer beseitigt. Ein Anlass zur Freude für die Schule“, sagte Frauke Runden, Vorsitzende der Schulallianz. Man bleibe aber auch bei der Einschätzung, dass es immer noch eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass der Schulträger seinen Verpflichtungen den Schülern gegenüber nachkommt, so Runden. Die Stadt plant für Ende Mai eine offizielle Eröffnung.