News aus Halstenbek/Rellingen : Infos zur Schulanmeldung ++ Räder für Bedürftige ++ Bürgersprechstunde

19. Januar 2022, 16:27 Uhr

Veranstaltungen und Meldungen: Das Borchert-Gymnasium hält Infos für interessierte Schüler digital bereit, Rellingens Fahrradwerkstatt braucht neue Drahtesel und Bürgermeister von Rüden lädt zur Sprechstunde ein.

Was passiert aktuell in Rellingen und Halstenbek? Hier gibt es eine Übersicht zu Neuigkeiten aus den beiden Gemeinden:

Digital das Wolfgang-Borchert-Gymnasium kennenlernen

Es ist wieder soweit: Bald müssen sich Eltern mit Kindern, die ab dem Sommer auf eine weiterführende Schule gehen, mit ihren Sprösslingen um einen entsprechenden Platz kümmern. Das Wolfgang-Borchert-Gymnasium (WoBo) bietet im Vorfeld digitale Infos an, um Interessierten die Möglichkeit zum Reinschnuppern zu geben.

Zunächst gibt es am Dienstag (8. Februar) ab 19.30 Uhr eine Videokonferenz für Eltern der jetzigen Viertklässler. „Sie gelangen über einen Link auf unserer Homepage www.wobogym.de in diese Konferenz“, informiert die Schulverwaltung.

Weiter heißt es: „Unser Tag der offenen Tür für die Kinder selbst kann in diesem Jahr ebenfalls nicht in Präsenz stattfinden.“ Stattdessen werden ab Februar auf der Homepage Texte, Filme und Mitmachseiten angeboten. Diese sollen es ermöglichen, „das Wolfgang-Borchert-Gymnasium und seine Menschen kennenzulernen und sich ein Bild vom Lernen in unserer Orientierungsstufe zu machen“. Dort sind auch weitere Infos zur Anmeldung zu finden.

Fahrradwerkstatt macht Drahtesel für Bedürftige fit

In der ehrenamtlichen Fahrradwerkstatt Mobilität reparieren Rellinger gemeinsam mit Geflüchteten alte Räder für Bedürftige. „Neben dem geschätzten sozialen Austausch wird in diesem Zuge eine Mobilität für die täglichen Wege geschaffen“, heißt es dazu von der Verwaltung. „Der Bedarf nach Fahrrädern und das Engagement von Ehrenamtlichen in Rellingen ist groß, aktuell fehlt es in der Gemeinde jedoch an Fahrrädern, die repariert und ausgegeben werden können.“

Deshalb bittet die Gemeinde um Fahrradspenden und lädt für Sonnabend (5. Februar) auf den Parkplatz der Caspar-Voght-Schule an der Hempbergstraße ein: Von 10 bis 13 Uhr können dort alte Räder abgegeben werden. „Die gespendeten Fahrräder sollten noch fahrbereit sein und mit einigen Handgriffen und handelsüblichen Werkzeug repariert werden können. Ebenso muss das Licht funktionsfähig oder wiederherstellbar sein“, informiert die Verwaltung. Auch Kinderräder seien willkommen.

Aber: „Im Anschluss der Sammelaktion werden keine Räder mehr angenommen. Außerdem wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf dem Parkplatz nach der Aktion keine Spendenräder abgelagert werden dürfen.“

Halstenbeks Bürgermeister lädt zur telefonischen Sprechstunde ein

Halstenbeks Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD) hat wieder ein offenes Ohr für Bürgeranliegen: Am Dienstag (25. Januar) lädt er in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr zur telefonischen Sprechstunde ein. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation findet die Sprechstunde nicht in Präsenz statt. Wer teilnehmen möchte, muss sich zuvor bei Beate Marciniak unter Telefon (04101) 491101 oder per E-Mail an Beate.marciniak@halstenbek.de anmelden: „So dass ich Sie dann zu der vereinbarten Zeit anrufen kann“, erläutert von Rüden.