Region Pinneberg in Kürze : +++ Inferno zerstört Krögers Gasthof +++ Toter treibt in Elbe +++ SH-Innenminister erlaubt mehr Wohnraum auszuweisen +++

19. Februar 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg 22 Aussteller haben sich am Wochenende in der Pinneberger Rathauspassage anlässlich des 20. Gesundheitsvorsorgetags des VfL präsentiert. Das Motto lautete: „Von Kopf bis Fuß – ein Querschnitt durch die gesamte Medizin“.

Quickborn Aktuell wollen offenbar mehr Quickborner die Entwicklung in der Stadt aktiv mit gestalten - die Mitgliederzahlen der Parteien steigen leicht. Damit ist auch der überwiegend hohe Altersdurchschnitt minimal gesunken.

Schenefeld Die Schenefelder Kleiderkammer, die Flüchtlingen unter die Arme greift, hat ihren zweiten Geburtstag gefeiert. „Es ist ein tolles Gefühl, wenn wir daran denken, was wir hier auf die Beine gestellt haben“, sagte Mitarbeiterin Roswitha Jürgensen.

Wedel In seinem Jahresbericht hat Wedels Wehrführer Michael Rein die Politik in Sachen Umgehungsstraße zum Handeln aufgefordert: „Der gesetzlich vorgeschriebene Schutz einer sich räumlich ausdehnenden Stadt mit steigendem Verkehrsaufkommen ist von einer zentral gelegenen Feuerwache in naher Zukunft sonst nicht mehr erfüllbar.“

Barmstedt Mit dem Gymnasium und der Grund- und Gemeinschaftsschule haben sich Barmstedts weiterführende Schulen der Öffentlichkeit präsentiert. Dazu gab es eine Taufe: Die Grund- und Gemeinschaftsschule heißt nun Gottfried-Semper-Schule.

Elmshorn Großer Andrang bei der Messe „Rund ums Haus“ im Elmshorner Sportlife-Hotel. Mehr als 12.000 Besucher informierten sich am Sonnabend und Sonntag bei 90 Ausstellern.

Uetersen/Tornesch Ein Großbrand hat den Gasthof Kröger in Tornesch zerstört. Bei dem noch aus unbekannter Ursache ausgebrochenen Flammenmeer in der Nacht zu Sonntag ist niemand zu Schaden gekommen. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hamburg Eine männliche Wasserleiche ist am Sonntagvormittag in Hamburg aus der Elbe geborgen worden. Die Identität des Toten war zunächst unklar.

Schleswig-Holstein Innenminister Hans-Joachim Grote möchte 900 Gemeinden in Schleswig-Holstein mehr Spielraum beim Ausweisen neuer Grundstücke geben. Dazu soll der „wohnbauliche Entwicklungsrahmen“ aktualisiert werden, der den Flächenverbrauch deckelt.