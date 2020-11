Infektionen auf Höchststand

Avatar_shz von pac

05. November 2020, 17:31 Uhr

Hamburg | Die in Hamburg bestätigten Corona-Neuinfektionen haben gestern mit 647 einen neuen Tageshöchstwert erreicht. Der Sieben-Tage-Wert stieg im Vergleich zum Vortag von 135,5 auf 149,1 Infektionen pro 100 000 Einwohner, wie die Behörde im Internet mitteilte. Es gebe „keine besonderen einzelnen Geschehen“, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde auf Anfrage. „Es ist nicht so, dass irgendwo ein krasser Ausbruch wäre, der diese Zahlen begünstigt.“ Sie seien noch zurückzuführen auf die Zeit mit vielen Kontakten. Den Effekt des am Montag begonnenen Teil-Lockdowns werde man frühestens Anfang nächster Woche an den Infektionszahlen ablesen können.