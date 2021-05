Voting des Tages : In Seen, Flüssen oder im Meer: Gehen Sie gern in der Natur baden und schwimmen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

11. Mai 2021, 18:00 Uhr

Mit Beginn der Badesaison tritt am 11. Juni in Schleswig-Holstein eine Landesverordnung mit einheitlichen Vorgaben für alle Badestellen in Kraft. Damit wird zum Beispiel geregelt, ob ein Beobachtungsturm vorhanden sein muss, wie viele Aufsichtspersonen und Rettungsboote benötigt werden und was an weiteren Rettungsmitteln vorzuhalten ist. Das Kabinett stimmte der Verordnung am Dienstag (11. Mai) zu. Sie sei in enger Abstimmung mit den Kommunalen Landesverbänden, der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) und der DRK-Wasserwacht erarbeitet worden, teilte das Innenministerium mit.

