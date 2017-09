Premiere im Kreis Pinneberg : In Rellingen startet eine Initiative gegen den Fachkräftemangel

vergrößern 1 von 2 Foto: Dietmar Vogel 1 von 2

von Dietmar Vogel

erstellt am 21.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Rellingen | Die passen einfach gut zusammen. Daniel Mietz, Chef der Rellinger Ortsjugendpflege. Adrian Matthäi, seit 3,5 Jahren Schulsozialarbeiter an der Caspar-Voght-Schule. Und, Dritter im Bunde, das ist Jan Fasel. Er ist seit Juni in der Ortsjugendpflege Rellingen, im Treffpunkt „OASE“, vermittelt durch die Zeitarbeit. Sein Engagement, seine Ideen, seine Kompetenz sowie seine Beliebtheit und Durchsetzungskraft bei den Jugendlichen blieben den Verantwortlichen in der Verwaltung an der Hauptstraße nicht verborgen. Und die Entscheidungsträger sorgen für eine Premiere im Kreis Pinneberg: Erstmals wird eine Kommune Praxispartner für ein Duales Studium der Sozialen Arbeit.

Denn Fasel, 21 Jahre alt, will mehr. An der privaten International University of Applied Sciences (IUBH) in Hamburg-Barmbek beginnt er ein 3,5 Jahre langes Studium – mit Bachelorabschluss. Silke Mannstaedt, Leiterin des Verwaltungsressorts Bürgerservice, unterstützt die Initiative mit ganzer Kraft, nachdem am 4. September der Ausschuss für Kinder, Jugend und Sport einstimmig die Praxispartnerschaft unkonventionell und zügig auf den Weg gebracht hatte. „Die Gemeinde übernimmt die Studiengebühren und zahlt ein Taschengeld in Höhe von 300 Euro“, betont die Beamtin. Pro Monat fallen im ersten Jahr Gebühren in Höhe von 599 Euro an. Im zweiten Studienjahr erhöht sich die Summe auf 659 Euro, im dritten auf 679 Euro.

„Es ist“, so Mannstaedt, „eine Win-win-Situation für beide Seiten.“ Es dürften nach ihrer Meinung „harte 3,5 Jahre werden“. Eine Woche Studium, eine Praxis-Woche in Rellingen im Wechsel. Mit den Schwerpunkten und Einsatzorten Ortsjugendpflege, Schulsozialarbeit, Offene Ganztagsschule inklusive Betreuungsgruppen. Mietz, der seit Wochen von Fasels Einsatz in seinem Team auf Grund von Krankheitsausfällen profitiert, ist angetan: „Ich muss hervorheben, dass Rellingen dieses Angebot meistert.“

Mannstaedt blickt perspektivisch in die Zukunft: „Politik und Verwaltung halten die Investition in ein Duales Studium für eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel im Bereich der sozialen Berufe. Diese Studienform bietet einem jungen Menschen gute Grundlagen für seinen Beruf und dem späteren Arbeitgeber eine praxisnah ausgebildete Fachkraft.“ Eine Verpflichtung für eine längere Beschäftigung in Rellingen geht Fasel nicht ein.