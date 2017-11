Gehrstücken an der A23 : In Pinneberg hat jetzt der Bürger das Wort

Pinneberg | Die Aufstellung des Bebauungsplanes 156 ist seit Beginn des Jahres beschlossen, jetzt sind die Bürger dran: Denn wie es zukünftig im Gebiet Gehrstücken-Süd an der A23 aussehen wird, ist noch nicht klar. Die Verwaltung favorisiert die Aufteilung des Areals in ein allgemeines Wohn-, ein Gewerbe- und ein Mischgebiet. Ziel sei eine effektive Erschließung. „So werde das Gewerbeflächenangebot der Stadt Pinneberg deutlich erweitert“, heißt es in den Ausführungen. Eine Gewerbeansiedlung bedeutet Geld für die Stadtkasse und die hat es dringend nötig.

Die Anwohner aber sehen das anders: Sie wollen das Schlimmste verhindern und sich nicht ungefragt mit einem Bauvorhaben abfinden, das ihre Lebensqualität empfindlich beeinträchtigen könnte. Für sie ist Natur- und Lärmschutz wichtig. Der Sprecher der Anwohner-Interessenvertretung, Joachim Osses, sagte im Ausschuss Stadtentwicklung am Dienstagabend: „Aber wir wollen zukünftig auch nicht auf Lärmschutzwände gucken müssen.“ Er machte den Politikern klar, dass er und seine Mitstreiter an den weiteren Planungsprozessen aktiv beteiligt werden möchten und brachte neben den vorhandenen Planungsvarianten eine weitere ins Spiel.

Damit gibt es inzwischen insgesamt sechs Vorschläge, wie das Areal Gehrstücken-Süd zukünftig genutzt werden könnte: Soll es ein Mischgebiet geben? Liegt der Fokus auf dem Gewerbegebiet? Wie sieht es mit den Grünflächen aus? Die Bürger sollen nun die Gelegenheit erhalten, ihre Wünsche, Anregungen oder Einwendungen hinsichtlich des Vorhabens zu äußern. „Es gibt seitens der Stadt zwar eine Favorisierung, aber noch überhaupt keine Entscheidung für eine Variante. Wir warten erst einmal ab, was der Prozess der Bürgerbeteiligung bringt“, sagt der Vorsitzende des Stadtplanungsausschusses, Gerhard Thomssen (SPD). Die Bürger-Anregungen würden vom Ausschuss einbezogen und erst dann könne man sich ein abschließendes Urteil bilden. „Hier läuft nichts hinter verschlossenen Türen“, so Thomssen.

Manfred Stache (Grüne und Unabhängige) widersprach: „Wir sind eine Ausnahmegemeinde, die so große Projekte fast ohne Öffentlichkeit diskutiert.“ Er machte den Vorschlag, die Bürger zu einer Informationsveranstaltung einzuladen, in der alle Varianten vorgestellt und besprochen werden. Er könne sich auch einen gemeinsamen Gang durch die Gemeinde vorstellen: „Ich will Öffentlichkeit.“

Vor Jahren hatten bereits die Bürgernahen den Vorschlag gemacht, das Gebiet für Gewerbe zu überplanen, erinnert sich Fraktionschef Uwe Lange. Doch wegen der Entwicklung des Rehmenfelds wurden die Pläne der Bürgernahen nicht weiterverfolgt. Jetzt packt die Stadt das Areal Gehrstücken-Süd an – wohl auch, weil ein dort bereits angesiedeltes Unternehmen expandieren will, wie aus gut informierten Kreisen zu hören ist.