In Kitas und Schulen wird investiert

Ferienzeit ist Sanierungszeit für Schulen und Kitas sowie Verwaltungsgebäude. In Borstel-Hohenraden passiert über die Sommerferien in den Bildungseinrichtungen allerhand: Bürgermeister Jürgen Rahn (Foto, CDU) schätzt, dass etwa 46 000 Euro in Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten in der Kita und der Grundschule fließen. Was soll mit diesem Geld erreicht werden?

Die größte Ausgabe und wichtigste Neuerung ist die Umstellung des alten Schließsystems mit Schlüsseln auf moderne Transpondertechnik im Kindergarten, der Grundschule, der Turnhalle, aber auch der Feuerwache und dem Bauhof. Diese Umstellung schlägt mit etwa 25 000 Euro zu Buche. „Aber langfristig werden wir dadurch einsparen“, erläutert Rahn. Denn immer wieder sei es in der Vergangenheit zu Schlüsselverlusten gekommen, die dann zu einer Gesamt- oder wenigstens Teilerneuerung des Schließsystems zwangen. „Das kostete jährlich 5000 bis 10 000 Euro“, berichtet Rahn. Zwar habe die Versicherung die Kosten übernommen, jetzt drohte aber die Hochstufung der Beiträge. Die Gemeinde reagiert mit dem neuen Transpondersystem, um das zu verhindern. Denn auch bei Verlust eines Schlüssels muss nun nicht mehr das ganze System getauscht werden. „Ein weiterer Vorteil ist, dass wir mit den Transpondern auf einen Blick feststellen können, ob alle Türen zu sind“, so Rahn.

Zweitgrößter Kostenpunkt mit 10 000 Euro ist die komplette Neumöblierung eines Klassenraums an der Grundschule. Die Möbel sollen laut Rahn nach den Ferien den Kindern zur Verfügung stehen.

8000 Euro fließen in eine neue Multifunktionstafel in einer Klasse: „Wir haben uns mit der Schenefelder Schule ausgetauscht, die waren davon begeistert“, berichtet Rahn. Die moderne Tafel soll im Zuge der Digitalisierung der Schulen nun in der Musterklasse getestet werden (wir berichteten). Bei Erfolg wird sukzessiv in anderen Klassenräumen nachgerüstet. Ebenfalls in der Grundschule waren Malerarbeiten in einem Klassenraum und im Treppenhaus fällig, was 4000 Euro gekostet hat. Für weitere 1000 Euro wurde auch ein Gruppenraum im Kindergarten neu gestrichen.

Das Raumproblem bei der Nachmittagsbetreuung der Grundschule wird nach Angaben Rahns nach den Ferien entschärft: Im alten Schulgebäude konnte ohne finanziellen Aufwand ein Klassenraum für den Nachmittag bereitgestellt werden. Zusätzlich sei ein bisher vom Deutschen Roten Kreuz genutzter Garderobenraum für etwa 500 Euro mit Regalen ausgestattet worden, der nun als Ranzenzimmer diene. Stellwände zum Mittagessen in geschütztem Rahmen in der Pausenhalle seien für weitere 1000 Euro bestellt und stünden nach den Ferien bereit.

Noch offen sei, wie das Problem des zu kleinen Geschirrspülers in der Grundschule gelöst werden soll. Im Sozialausschuss Ende Mai hatte die Politik beschlossen, den Kita-Geschirrspüler mitzunutzen und das Geschirr hin und her zu transportieren, denn ein neues Gerät hätte statt den angenommenen 2500 ganze 5000 Euro gekostet. Ob diese Lösung durchführbar ist, soll noch überprüft werden und auch, ob dabei nicht letztlich so hohe Kosten entstehen würden, dass die Anschaffung eines neuen Geschirrspülers doch nötig werde. „Das Thema wird wohl den nächsten Sozialausschuss noch beschäftigen“, sagt Rahn.

