Theaterpremiere : In Halstenbek sind die Räuber los

„Die Räuber“, basierend auf dem Stück von Friedrich Schiller, wird in der Aula des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums, Bickbargen 111, aufgeführt: Premiere ist am Sonnabend,14. März, um 19.30 Uhr. Auch am 17., 20., 21. und 23. März stehen die Schüler ab 19.30 Uhr auf der Bühne. Am 15. und 22. März ab 15.30 Uhr. Der Eintritt kostet 6, ermäßigt 3 Euro. Tickets gibt es online.

www.wobotheaterag.de