In drei Jahren ist das Budget ausgeglichen

von Dietmar Vogel

erstellt am 29.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Seit 1982 sitzt Helmuth Jahnke (SPD) als Ratsherr in der Halstenbeker Gemeindevertretung. Seine scharfzüngigen Wortbeiträge als SPD-Fraktionschef sind Legende. Am Montagabend wurde der Politiker von Bürgervorsteher Helmuth Ahrens (CDU) sowie Vertretern aller Parteien für seine Beständigkeit geehrt. Auch mit Wein, Blumen, Urkunde. Doch das nachhaltigste Geschenk dürfte die Ankündigung von Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD) gegen 20.20 Uhr sein, dass in drei Jahren zum Haushaltsjahr 2020 die Kommune einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen könne.

Halstenbek im grünen Bereich? Das dürfte selbst einen Politik-Fuchs wie Jahnke verblüffen. Von Rüden hatte dafür eine simple Erklärung: „Ich danke der Politik für den konsequenten Weg der Haushaltskonsolidierung. Auf die Bremse treten können Sie und wollen Sie.“

Dementsprechend entkrampft verlief die Diskussion über den Haushalt 2018. Mit 33 Ja-Stimmen und einer Enthaltung von Rainer Urban (fraktionslos) wurde das Zahlenwerk auf den Weg gebracht. Da wurde sogar fraktionsübergreifend der SPD-Antrag auf 60 000 Euro für die Instandhaltung von Fuß- und Radwegen einstimmig abgesegnet. Die Details des Haushalts 2018 lauten: Die Kommune „arbeitet“ mit einer prognostizierten Gewerbesteuer für 2018 in Höhe von 5,5 Millionen Euro bei einem aktuellen Fehlbedarf in der Kasse von 600 000 Euro. Die Einkommenssteuer wird auf 11,2 Millionen Euro beziffert. Wermutstropfen: „Die Finanzkraft der Gemeinde Halstenbek wächst in 2018 von 18,69 Millionen auf 20,17 Millionen Euro an. Davon muss die Gemeinde nach gegenwärtigem Stand 39 Prozent als Kreisumlage abführen“, heißt es aus dem Rathaus. Euphorisch dankte die Politik Kämmerer Jens Thomsen und Knut Feil aus dem Fachdienst Finanzen/Verwaltung für deren detaillierte Vorlage.

Doch zuviel Harmonie hätte Ohrenzeugen der Sitzung irritiert. Die Gewinnverwendung der Gemeindewerke (GWH) in Höhe von 500 000 Euro wollte die CDU bei der GWH belassen. Doch ihre Gegenstimmen plus Urbans Votum reichten gegen 23 Ja-Stimmen von SPD, FDP und Grüne nicht aus. Das Geld fließt wie gehabt in die Gemeindekasse.

Dass Haushaltsentwürfe derweil von unerwarteten Ausgaben „torpediert“ werden können, bewies die Diskussion über unerwartete außerplanmäßige Ausgaben für den Abtrag von zurzeit 600 Tonnen verunreinigten Bodens im Bereich der aktuellen Baustelle Bahnhofstraße. Bauamtschef Holger Lange kündigte an: „Es könnte auch mehr werden.“ Woher der Mix aus Arsen, Blei, Zink und Schwermetalle kommt, konnte Lange nicht konkret beantworten. Ob es sich um den ehemaligen Pflanzen-Verladebahnhof handeln könnte, sei reine Spekulation. „Die Suche geht weiter.“