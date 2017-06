In den Wiesen träumen

vergrößern 1 von 2 Foto: Meyer 1 von 2

Ein laues Lüftchen streicht über die Gräser auf der weiten, offenen Wiese und der von ihm getragene frische Duft kitzelt in der Nase. Sitzbänke laden im Ellerhooper Wiesenpark zum Verweilen ein. Am Wochenende, Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. Juni, ist die Szenerie für jeden selbst zu erleben, der sich zum Wiesenfest im Arboretum Ellerhoop begibt.

Außer einem Spaziergang durch verträumte Wiesenbilder bietet das Fest seinen Besuchern ein attraktives Rahmenprogramm für Jung und Alt. Während die älteren Besucher sich an einem vielseitigen Angebot von Gartenaccessoires und Handwerkskunst erfreuen, finden die jungen Besucher eine Strohballenburg, Hüpfkissen sowie weitere Draußenspiele vor.

An beiden Tagen hält eine Gruppe von Oldtimerenthusiasten und Teilnehmer der Veranstaltungen „Pinneberg Pionier“ und „Pinneberg Mobil“ gegen Mittag auf der Wiese, um ihre historischen Gefährte vorzustellen. Außerdem präsentieren sich der Holsteiner Imkerverband und der Rassekaninchenzuchtverein U16 Barmstedt. Am Sonntag erfolgt zusätzlich um 11 Uhr eine Dressurvorstellung, die mit der Möglichkeit zum Ponyreiten zwischen 14 und 15 Uhr abgerundet wird. Für die Versorgung der Besucher ist gesorgt: Außer dem Angebot im Café werden Stockbrot und türkische Spezialitäten angeboten.

Dem wissenschaftlichen Leiter des Arboretums, Hans-Dieter Warda, liegt es vor allem am Herzen, die Besucher für die Schönheit der Vielfalt heimischer Blütenpflanzen zu begeistern. Obwohl sich etwa ein Drittel der Blütenpflanzen in Europa überwiegend in Wiesen und Weiden verbreiten, werden diese immer seltener und sind teilweise sogar vom Aussterben bedroht, so Warda. Diese bedenkenswerte Entwicklung ist der immer weiter zunehmenden Intensivierung der Landwirtschaft zu zuschreiben. „In meiner Jugend war beispielsweise die Kornrade noch auf allen Wiesen und Weiden zu finden, mittlerweile ist sie außerhalb von Naturschutzgebieten nur noch selten anzutreffen,“ sagt Warda. Im Zuge eines ausgedehnten Spaziergangs im 8,5 Hektar großen Wiesenpark können Besucher rund 50 verschiedene Blütenpflanzen entdecken und von einer der zahlreichen Pausenplätze genauer bewundern. Darunter lädt ein „Bett im Kornfeld“ zu einem entspannten Nickerchen ein. Die bunte Blütenpracht verwandelt das Gelände mit einem Bachlauf, einer alten „Mauer“-Buche und einem Steinkreis in einen Ort zum Entspannen. Die Norddeutsche Gartenschau, Thiensen 4, in Ellerhoop ist jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt neun Euro, Ermäßigt 7,50 Euro, Kinder haben freien Eintritt.

von Geertje Meyer

erstellt am 07.Jun.2017 | 15:21 Uhr