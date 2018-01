Region Pinneberg in Kürze : +++ In Barmstedt wird es immer lauter +++ Kosten für Elmshorner Kita-Anbau steigen +++ Schenefeld: Kupfer im Wasser +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

26. Januar 2018, 06:00 Uhr

Barmstedt Der Verkehr und damit auch der Straßenlärm im Amtsbezirk Rantzau sowie in Barmstedt sind in den vergangenen zehn Jahren stark angestiegen. Das legen Lärmkartierungen des Lands Schleswig-Holstein nahe. Besonders belastet sind laut der neuesten Erhebung Bokholt-Hanredder, Bilsen, Langeln und Ellerhoop. In Barmstedt ist zudem ein Abschnitt der Pinneberger Landstraße betroffen. Für die Lärmkartierung 2017 waren Lärmkarten für Straßen mit einer Belastung von über 8200 Fahrzeugen am Tag errechnet worden.

Elmshorn Eine neue Familiengruppe mit 15 Plätzen in der Kita Memeler Straße: Die ersten Schätzung für den Anbau ging im Januar 2016 von Kosten in Höhe von zirka 315000 Euro aus. Im September 2016 war bereits von 375000 Euro die Rede – und jetzt wir der Anbau 475000 Euro kosten. „Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es im Baubereich Kostensteigerungen von bis zu zehn Prozent“, erklärte Stadtrat Dirk Moritz den Politikern im zuständigen Ausschuss für Schule, Kinder, Jugend und Sport. Die Politik segnete die Mehrkosten ab.

Schenefeld Schimmel, nasse und durchhängende Decken und nun auch noch Probleme bei der Wasserqualität. Im Schulzentrum Achter de Weiden liegt einiges im Argen. Nun hat die Stadt Schenefeld das Trinkwasser untersucht und das Gesundheitsamtes des Kreises Pinneberg eingeschaltet. Der Kupfergehalt im Wasser ist zu hoch. Der Zustand soll schnellstmöglich behoben werden. „Über allem steht die Sicherheit der Schüler und Lehrer“, sagt Bauamtschef Andreas Bothing. Um den Schimmel will sich das Bauamt kümmern.

Uetersen Nach Bekanntwerden des Insolvenzantrags der Feldmuehlen GmbH in Uetersen hat sich Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) zur Insolvenz der Feldmuehle Uetersen geäußert. Sie sagte: „Erst einmal besorgt diese Nachricht die Beschäftigten, ihre Familien und unsere Region. Wir erinnern uns an die Hängepartie von 2014, zu der auch das Bundeskartellamt vor der letzten Eigentumsübertragung beigetragen hatte. Das muss aber nicht das Ende für die Feldmuehle bedeuten. Denn es gibt auch die Chance, dass ein Investor gefunden wird. Dafür gibt es viele Beispiele“ Jetzt seien die Kapitaleigner, Geschäftspartner und der vorläufige Insolvenzverwalter gefragt, sie trügen eine große Verantwortung. „Ich werde aber auch den Kontakt zum Betriebsrat, zur Agentur für Arbeit und zum Wirtschaftsminister des Landes suchen“, so die Uetersener Verwaltungsleiterin.

Quickborn Zahlreiche Polizeikräfte haben am Donnerstag während eines Großeinsatzes ein Grundstück am Harksheider Weg in Quickborn durchsucht. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit einem Gewaltverbrechen an einer Seniorin in Appen und dem Tod eines Boxers aus Schenefeld. Auf dem Areal nahe der A7 waren etwa 50 Beamte im Einsatz. Zwei Bagger gruben Erdreich um.

Pinneberg Im vergangenen Jahr ist heftig darüber diskutiert worden, wie das Pinneberger Innenstadtgebiet rund um die Bismarckstraße, Friedensstraße, den Hindenburgdamm sowie den Haidkamp beruhigt werden kann. Fünf Optionen standen zur Wahl. Jetzt rudert die Politik zurück. In einer von den Grünen organisierten Informationsveranstaltung machten die Anwohner ihrem Ärger Luft. Die Stadtverwaltung wolle das Verkehrsproblem einer Hauptstraße mit einem Verkehrsfluss durch Wohngebiete lösen, so ein empörter Bürger.

Wedel Simone Zippel wagt das Experiment. Seit elf Tagen versucht die Wedeler Klimaschutzmanagerin, möglichst plastikfrei zu leben. Das gelingt nicht immer. Ihre Plastikzahnbürste mochte die Testerin noch nicht gegen ein Holzmodell tauschen. Plastiktüten hingegen hat Zippel dank vieler Ideen bereits erfolgreich aus ihrem Leben verbannt. Von den Höhen und Tiefen des Selbstversuchs berichtet die Klimaschutzmanagerin in einem Blog.

Hamburg Es tut sich was am notorisch überlasteten Hamburger Hauptbahnhof. Über den Gleisen am nördlichen Ende der Bahnhofshalle soll ein Neubau für eine vergrößerte Bahnhofsmission und eine Bike-and-Ride-Station entstehen. Das sieht ein rot-grüner Antrag vor, der kommende Woche in der Bürgerschaft beschlossen werden dürfte. Genutzt werden soll dafür die so genannte Auslagerungsfläche zwischen Wandelhalle und Ernst-Merck-Brücke, das Gleis 14 soll zu dem Zweck überdeckelt werden.

Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein macht sich stark für einen gemeinsamen Modellversuch mit Niedersachsen für begleitetes Fahren mit 16 Jahren. Dafür sprach sich der Landtag in Kiel am Donnerstag einstimmig aus. „Das begleitete Fahren mit 17 Jahren ist ein echtes Erfolgsmodell“, sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP). Jedes Jahr würden mehr als 20.000 Schleswig-Holsteiner auf diese Weise mit dem Autofahren beginnen. „Das sind fast 50 Prozent aller, die den Führerschein machen.“ Doch für Fahren ab 16 ist eine Änderung des EU-Rechts nötig.