Bilanz : Immer mehr schwer verletzte Tiere landen im Tierheim Elmshorn

vergrößern 1 von 3 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 3





von Bastian Fröhlig

erstellt am 18.Dez.2017 | 10:00 Uhr

Elmshorn | Bis zum 16. Januar werden keine Tiere im Elmshorner Tierheim vermittelt. „Gerade zu unserer Veranstaltung ,Weihnachten im Tierheim’ haben wir immer wieder viele Anfragen. Aber wir wollen genau das nicht – das Haustier unter dem Weihnachtsbaum, das dann vielleicht wieder bei uns landet“, sagte Regina Hoelken, stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins Elmshorn und Umgebung, gestern.

Derzeit warten 20 Kleintiere, 29 Hunde und 51 Katzen auf neue, liebevolle Herrchen und Frauchen. „Wir wollen Tiere schützen und uns nicht daran messen lassen, dass wir in einem Monat eine bestimmte Anzahl von Tieren vermittelt haben“, erläuterte Hoelken. Wer sich gestern bei der traditionellen Weihnachtsfeier in ein Tier verguckt habe, müsse sich keine Sorgen machen: „Wir vermitteln überhaupt kein Tier bis zum 16. Januar. Also wird auch der mögliche eigene Liebling nicht vermittelt.“

Fast 1000 Tiere wurden im vergangenem Jahr im Elmshorner Tierheim betreut. Galten früher die Sommerferien als Hauptsaison, habe sich dies nun verschoben. „Das größte Problem ist heute das Internet. Es ist der Wahnsinn, wie Tiere dort teilweise verramscht werden“, sagte Hoelken.

„Zu ,Weihnachten im Tierheim’ ist hier immer die Hölle los – im positiven Sinne“, sagte die stellvertretende Vereinsvorsitzende Regina Hoelken lachend. Förderer, Unterstützer, Vereinsmitglieder und die mehr als 50 ehrenamtlichen Helfer – vom Vorstand bis hin zu den Gassi-Paten, die mit den Hunden regelmäßig spazieren gehen – feierten gestern gemeinsam. „Es soll zum einen ein Abschluss, ein Dankeschön an unsere Helfer, aber auch eine Informationsveranstaltung für unsere Unterstützer sein, damit sie sehen, was wir hier tagtäglich machen und wofür das gesammelte Geld verwendet wird“, sagte Hoelken.

Qualzuchten und komplizierte Brüche

Insgesamt schauten die Tierschützer auf ein Jahr ohne besondere Vorkommnisse zurück. Es habe keinen Fall gegeben, bei dem massenhaft Tiere ausgesetzt wurden. Auch „Animal hoarding“ gab es nicht. Hierbei handelt es sich um Menschen, die Tiere „sammeln“ oder horten. Sie halten die Tiere auf engstem Raum und versorgen diese nicht. Das sei aus Sicht des Tierheims ein Erfolg. „Es gab allerdings abermals einen deutlichen Anstieg von Fällen mit schwer verletzten Tieren“, sagt Maeder. Immer wieder würden schwerkranke Tiere abgegeben, weil die neuen Besitzer die hohen Kosten nicht tragen wollen. „Die Arbeit macht wirklich Spaß, weil wir wissen, dass wir etwas Gutes tun. Aber manchmal ist es wirklich die Hölle, was wir zu sehen bekommen.“ Katzen, die mit komplizierten Brüchen als Fundtiere ins Tierheim kamen, Qualzuchten bei Hunden. Nur Dank schwerer Operationen und langer Pflege konnten die Tiere laut Maeder artgerecht weiterleben.

„Wenn sich Menschen aber so für ein Thema audopfern, bin ich sicher, dass wir auf der richtigen Seite stehen.“ Denn sieben Tage pro Woche stehen die Helfer der Einrichtung zur Verfügung, um gefährdete Tiere abzuholen, aber auch die derzeitigen Gäste zu versorgen. „Tiere müssen auch jeden Tag essen und trinken und auch die Käfige reinigen sich nicht von alleine“, erläuterte Hoelken.

Eines macht Maeder außer dem Wohl der Tiere mit am meisten Sorge: das Geld. „Irgendwie ging es bisher immer weiter, aber es wäre schön, mal wieder ruhiger schlafen zu können.“ Baulich konnte man „eigentlich nichts bewerkstelligen“, das war finanziell nicht darstellbar. Sie würde sich Handwerker wünschen, die dem Team ehrenamtlich unter die Arme greifen. „Das wäre ein Weihnachtswunsch“, sagte die Vorsitzende. Alle Einnahmen des gestrigen Tags – unter anderem aus dem Verkauf von 6000 Losen bei der großen Tombola – kommen natürlich dem Tierheim zu Gute. „Wir möchten den Spendern der 2400 Preise noch einmal danken“, sagte Hoelken.

Bis zum 16. Mai pausiert die Vermittlung im Tierheim traditionell. „Wir wollen nicht fördern, dass Tiere zu Weihnachten verschenkte werden“, so Hoelken.