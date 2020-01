Im Ruderboot in die Karibik

Vier Hamburgerinnen überqueren mit Muskelkraft den Atlantik – noch gut 2500 Kilometer bis zum Ziel

Avatar_shz von Holger Loose

02. Januar 2020, 19:04 Uhr

Hamburg | Diese vier Hamburgerinnen haben den wohl ungewöhnlichsten Jahreswechsel ihres Lebens hinter sich: Mitten auf dem Atlantic sind die Ruderinnen des Teams Rowhhome ins neue Jahr geschippert – rundherum nichts als Wasser und mehr als 2500 Kilometer von ihrem Ziel in der Karibik entfernt.

Kontakt zur Außenwelt halten die vier via Instagram, schicken Fotos, Videos und Kurzberichte. Am Silvestertag schrieben sie: „Es ist wirklich kaum zu glauben, dass wir nun seit 19 Tagen mit unserer Doris auf dem Atlantik unterwegs sind! Lang fühlt es sich für uns irgendwie noch nicht an.“ Um 0 Uhr in der Neujahrsnacht wollten sie „kurz den Piccolo knallen lassen – und dann schnell weiter rudern“.

Die Hamburgerinnen machen als erste Deutsche überhaupt bei der „Talisker Whisky Atlantic Challenge“ mit, dem „härtesten Ruderrennen der Welt“. Am 12. 12. waren Catharina Streit, Meike Ramuschkat, Stefanie Kluge und deren Tochter Timna Kluge auf La Gomera (Kanaren) mit ihrem Boot „Doris“ in See gestochen. Ende Januar wollen sie die Insel Antigua erreichen – nach einem rund 5000 Kilometer und mehr als sechs Wochen langen Ritt über den Ozean.

Insgesamt 35 Teilnehmer treten in Zweier-, Dreier-, Vierer- oder Fünferteams an, auch Solisten sind am Start. Viererbesatzungen wie Rowhhome rudern in Zweiergruppen abwechselnd im Rhythmus zwei Stunden rudern, zwei Stunden schlafen – 24 Stunden am Tag. Begleitschiffe gibt es nicht. Die Regattaboote sind Spezialanfertigungen mit Schlafkabinen.

Vor dem Start hatten die Hamburgerinnen die mutmaßlich größten Herausforderungen aufgezählt: Schlafmangel, Blasen an Händen und Füßen, Salzwasser-bedingte Geschwüre, Seekrankheit, bis zu 15 Meter hohe Wellen, 40 Grad Hitze, schwere Stürme. Und lakonisch festgestellt: „Wen wundert es da, dass bis zum heutigen Tag mehr Menschen den Mount Everest bezwungen, als den atlantischen Ozean in einem Ruderboot überquert haben.“

Auch das Weihnachtsfest verbrachten die Hanseatinnen in ihrer Nussschale irgendwo im Nirgendwo, präsentierten sich aber gut gelaunt. In einem Video zeigten sie sich mit Weihnachtsmützen und Weihnachtsgeweih auf den Köpfen und sangen „Jingle Bells“. Am 4. Advent hatten sie „Motivationsbriefe“ ihrer Liebsten geöffnet und verraten, wie sie die langen Atlantiknächte überstehen: „Nachts hören wir uns die ,3 Fragezeichen’ an und hoffen, dass die Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang schnell vergeht.“

Sportlich schlägt sich das Team achtbar. Gestern Nachmittag belegte es Platz 14 von 35. Rudern sie in dem Tempo weiter, erreichen sie Antigua am Nachmittag des 24. Januar. Noch 2634 Kilometer.