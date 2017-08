Im grünen Wohnzimmer

„Buchen sollst Du suchen, bei Eichen sollst Du weichen“ – diesen alten Spruch hat jeder schon einmal gehört. Natürlich wissen wir heute, dass es die denkbar schlechteste Lösung ist, sich bei Gewitter unter einen Baum zu setzen – auch nicht unter eine Buche. Im freien Feld hinhocken ist das Gebot der Stunde. Aber wie kamen unsere Vorfahren auf die Idee unter einer Buche Schutz zu suchen? „Reine Beobachtung“, sagt die Halstenbeker Diplom-Biologin Heidi Mayerhöfer. „Die Eiche steht oft allein. Ihre Rinde ist furchig, knorrig und uneben. Wenn es bei Gewitter regnet, fließen die Regentropfen nicht am Stamm entlang. Sie brechen an der Borke ab. Dann wird der Blitz nicht weitergeleitet, sondern nimmt den kurzen, direkten Weg in den Stamm. Und bei der Buche ist die Rinde ganz glatt. Das Wasser kann ablaufen und der Blitz auch. Deshalb waren mehr Eichen als Buchen vom Blitz zerschossen.“ Mayerhöfer kann hunderte von Geschichten dieser Art erzählen. Es ist ein Erlebnis mit ihr durch den Wald zu streifen. Sie kennt jeden Weg im Unterholz, jede Pflanze, jedes Tier. Außerdem weiß sie um die heilende Wirkung der Kräuter. Ihr Wissen gibt sie bei Führungen weiter.

Ihr Wissen hat die 59-Jährige im Laufe ihres Lebens angesammelt: Sie hat in Heidelberg und Hamburg Biologie studiert und danach im Umweltamt Altona Bachpatenschaften betreut. Seit 2010 arbeitet die Biologin nun nicht mehr mit Gummistiefeln in Flüssen und Bächen, sondern mit Wanderschuhen auf festem Waldboden. Ihr Revier ist der Wald im Bezirk Altona – innerhalb des Regionalparks Wedeler Au. Um ihre Freude an der Natur weiterzugeben, hat sie Führungen im Forst Klövensteen entwickelt und sich dafür als Fachberaterin für essbare Wildpflanzen ausbilden lassen. „Gesundheit kann schmecken“, sagt Mayerhöfer. „Unsere Vorfahren wussten noch, welche Heilkraft von der Hagebutte, der Brombeere oder dem Holunder ausgeht.“

Neben den Wildpflanzen-Führungen informiert die Biologin aber auch über Bäume. Sie erforscht mit Interessierten Buchenwälder, erzählt über Buchenfreundschaften und mütterliche Fürsorge im Wald. Die Buche ist ihr Lieblingsbaum. „Früher dominierten diese wunderschönen Bäume in ganz Deutschland. Jetzt gehören Buchenwälder zum Unesco-Weltkulturerbe“, sagt Mayerhöfer.

Auch über altes Wissen und neue Erkenntnisse, über allgemeine Baumheilkunde, das Baumbrauchtum und die Baumheilkraft werden ihre Teilnehmer sachkundig informiert. Beispielsweise über die seltene Eibe. In der griechischen und römischen Mythologie säumte sie den Weg in die Unterwelt. Übrigens: Eine Eibe kann über 2000 Jahre alt werden, wenn man sie in Ruhe lässt. „Leider lassen wir sie nicht in Ruhe. Und die anderen Bäume und Pflanzen auch nicht. Es tut mir in der Seele weh, wenn natürlich gewachsene Areale zerstört werden“, so die Biologin. „Jeder hat eine eigene Verantwortung dafür, Natur zuzulassen“, sagt sie. Der Hang zur Vollversiegelung und der Einsatz von Herbiziden und Insektiziden sei denkbar schlecht. Es wäre schön, wenn Gartenbesitzer mehr Wildnis akzeptieren würden. „Die Insektenwelt geht zurück und auch die Vögel und Säugetiere werden immer weniger, weil sie keine Nahrung und Behausung mehr finden. Eine gefährliche Entwicklung. Umdenken ist angesagt“, so Mayerhöfer.

Die Biologin kennt sich nicht nur mit Pflanzen aus, sie ist auch in der Tierwelt zu Hause und hat aus Interesse eine Tierheilpraktikerausbildung gemacht. „Die nutze ich, um dem Tierschutzverein ehrenamtlich zu helfen“, sagt sie. „Ich habe schon immer im Tierschutz mitgearbeitet, habe selbst Katzen. Manchmal kann ich bei austherapierten Tieren noch etwas bewirken.“ Seit zwei Jahren ist Mayerhöfer für den Bezirk Altona zusätzlich für die Kiebitze im Othmarschen Park zuständig. Die Vögel brüten dort auf Flachdächern. Würden die Eier nicht eingesammelt und zum Ausbrüten in den Vogelpark Niendorf gebracht werden, müssten die jungen Kiebitze verhungern. Die Jungvögel werden dann vom Vogelpark in die Carl-Zeiss-Station in Wedel gebracht, dort beringt und frei gelassen. Die in diesem Jahr letzte Auswilderungs-Aktion ist am 16. August – dann fliegen neun Kiebitze in die Freiheit.

Das alles sind viele Aktivitäten für eine einzige Frau. Was treibt sie an? „Die Bewahrung und die Schönheit unserer Natur. Und der Respekt davor.“ Wer Lust hat, ab September an einer der zweistündigen Führungen kann sich per E-Mail anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden für den Regionalpark Wedeler Au willkommen. >

Heidi.Mayerhoefer@altona.hamburg.de