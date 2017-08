Familientag 2017 : Im Gespräch mit der Band TinRock

vergrößern 1 von 1 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 1

Appen | Zusammen mit drei Kindern kommt die Hamburger Band TinRock nach Tornesch. Am Sonntag, 10. September, tritt sie beim Familientag vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, Kreisjugendring Pinneberg und A. Beig-Verlag auf. Im Gespräch berichtet die Band über ihren Auftritt mit ihrem eigenen Nachwuchs.

Was macht Euch als Band und Eure Musik aus?

TinRock: TinRock gibt es bereits seit über 24 Jahren in nahezu der gleichen Besetzung. Schon als Jugendliche haben wir zusammen Musik gemacht und hatten in den 1990er Jahren viele Konzerte in und um Hamburg. Insofern sind wir im wahrsten Sinne des Wortes ein „eingespieltes“ Team und glauben, dass sich das in unserer Musik widerspiegelt. Ende der 1990er mussten wir die Band aufgrund von Ausbildung, Studium und Beruf leider aufgeben. Wir haben uns aber nie wirklich aus den Augen verloren. 2011, nachdem auch die Familienplanung weitestgehend abgeschlossen war, haben wir uns zusammengeschlossen und die Band wieder aufleben lassen. Innerhalb kürzester Zeit entstand eine zweistündige Bühnenshow mit zunächst nur gecoverten Songs. Dann war uns allen schnell klar: Jetzt müssen auch wieder eigene Songs her.

Was unsere Musik ausmacht, ist immer schwer zu umschreiben. Am besten hört man sie sich selbst an und macht sich sein eigenes Bild. Auf unserer Internetseite sind neben Fotos und Beiträgen auch reichlich Videos von unseren Konzerten vorhanden. Wir schreiben melodische Deutschrock-Songs, die mal hart, mal weich sind und manchmal einfach nur „in den Fuß“ gehen. Dabei achten wir darauf, dass es nicht zu sehr in den Mainstream geht. Unsere Cover-Songs, die oftmals auch eine kreative Zusammenfügung von mehreren Songs in bester Hardrock-Manier sind, bleiben erhalten und runden unser Programm ab. Wer also mal den Welthit „Mamma Mia“ von Abba gemischt mit „Smoke On The Water“ von Deep Purple, „I Was Made for Lovin’ You“ von Kiss und „Thunderstruck“ von AC/DC hören will, der ist bei uns genau richtig.

Hintergrund: Der Familientag 2017 Der Familientag wird vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, dem Kreisjugendring Pinneberg und dem A. Beig-Verlag, am Sonntag, 10. September, von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Tornesch, Alte Bundesstraße 10, ausgerichtet. Unterstützung erhalten sie von ihrem Gold-Partner, den Stadtwerken Barmstedt, ihren Silber-Partnern, der Volksbank Pinneberg-Elmshorn und Edeka Appel, sowie ihren Bronze-Partnern, Köllnflocken und dm. Der Eintritt ist kostenlos. Parkplätze sind ausgeschildert, Shuttle-Busse zum Event-Areal stehen von diesen aus zur Verfügung. Der Erlös des Familientags kommt der Jugendarbeit bei den Freiwilligen Feuerwehren und beim Kreisjugendring zugute. pt

Was für Stücke werdet Ihr spielen? Welches Stück wird den Höhepunkt des Auftritts darstellen?

Wir werden eigene und gecoverte Songs spielen. Unser absolutes Highlight kommt dann am Ende unserer Show: zusammen mit unseren eigenen Kindern Lina, elf Jahre, an der Gitarre, Lemmy, ebenfalls elf Jahre und an der Gitarre, und Mika, neun Jahre, am Schlagzeug, werden wir zwei Stücke von AC/DC, „Highway To Hell“ und „It’s A Long Way To The Top“ spielen. Bei Letzterem werden uns zusätzlich die Dudelsackspieler Alster Pipes and Drums begleiten. Die Proben laufen bereits auf Hochtouren.

Wie kam es, dass Ihr Euch die drei Kinder für den Auftritt mit ins Boot geholt habt?

Sonst bucht uns keiner (lacht). Spaß beiseite: Das Familienfest ist bestens dafür geeignet, die Kinder mit dem Spielen in einer Band vor Publikum vertraut zu machen. Die sammeln jetzt ihre ersten Bühnenerfahrungen und können dies hoffentlich bald mit ihrer eigenen Band umsetzen. Bei einem Auftritt Anfang dieses Jahres hatten wir erstmals mit Lemmy und Mika den Song „Highway To Hell“ gespielt – das Video dazu gibt es auf unserer Facebook-Seite. Die Kinder hatten unglaublich viel Spaß und wollten gar nicht mehr aufhören. So lernen die Kinder auch, warum sich das meist aufwendige Lernen eines Musikinstrumentes lohnt.

Am Sonntag, 10. September, wird gleich doppelt Geburtstag gefeiert: Der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg feiert sein 125-jähriges Bestehen und der Kreisjugendring Pinneberg seinen 70. Geburtstag. Als dritter Veranstalter ist der Pinneberger A. Beig-Verlag dabei. Auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Alte Bundesstraße 10, wird es in der Zeit von 11 bis 17 Uhr Konzerte auf mehreren Bühnen, viele Imbissstände und jede Menge Spiel- und Spaßaktionen geben. Alle Infos finden Sie hier.

von cin

erstellt am 18.Aug.2017 | 10:00 Uhr