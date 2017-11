Region Pinneberg in Kürze : +++ Illegale Reifenentsorgung +++ Wechsel an der Barmstedter CDU-Spitze +++ Neue Einbrüche in Uetersen +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizei 1 von 1

von shz.de

erstellt am 08.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Quickborn Die Polizei sucht nach einem Umweltsünder, der in den vergangenen Tagen zwölf Autoreifen im Bereich der Feldbehnstraße entsorgt hat. Zeugen entdeckten die an beiden Rändern der Fahrbahn abgelegten Sommer- und Winterreifen und meldeten die Verschmutzung. Die Reifen sind teils stark abgenutzt, haben verschiedene Größen und stammen von unterschiedlichen Herstellern.

Barmstedt Die Barmstedter CDU hat einen neuen Vorsitzenden: Uwe Runge wurde zum Nachfolger von Ortwin Schmidt gewählt. Dieser trat nach 20 Jahren nicht wieder an.

Uetersen Die Einbrüche gehen weiter: Nachdem bereits am Wochenende zahlreiche Wohnungen und Häuser im Kreis Pinneberg betroffen waren, haben Unbekannte am Montag erneut zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Täter zwischen 15 und 21 Uhr unter anderem in ein Haus in der Straße Am Moorkamp in Uetersen ein. In Heidgraben wurden Anwohner der Straße Am Wall Opfer, Tatzeit 16.30 bis 18.50 Uhr. In beiden Fällen wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Schenefeld Nachdem viele Jahre über eine mögliche Gründung von Stadtwerken in Schenefeld diskutiert wurde, wollen die Grünen jetzt ernst machen. Die Politiker fordern eine Machbarkeitsstudie, um Kosten und Nutzen prüfen zu lassen. Das Thema soll im Energie-Ausschuss am Dienstag, 14. November, ab 19 Uhr im Rathaus diskutiert werden.

Pinneberg Seit Anfang Oktober ist die Kita Ostermannweg wegen gutachterlich festgestellter Baumängel und Schimmel geschlossen. Die SPD will sich jetzt für einen Neubau einsetzen.

Elmshorn Die Vorstände der Schiffsmodellclubs in Elmshorn und Uetersen haben Frieden geschlossen. Vor kurzem hatten die Uetersener mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gedroht.

Wedel Der Haushaltsentwurf für 2018, den Wedels Verwaltung der Politik vorgelegt hat, ist weit entfernt von einer schwarzen Null. Unterm Strich steht ein Defizit von 419200 Euro. Die Rolandstadt würde damit nicht nur den Haushaltsausgleich und die Befreiung von der Genehmigungspflicht durch Kiel verfehlen. Gemäß selbst gesteckten Zielen der Haushaltsplanung dürften auch keine der anvisierten Investitionen angeschoben werden.

Hamburg Der Handelsriese Amazon wird im Hamburger Hafen ein neues Verteilzentrum errichten und damit etwa 220 Arbeitsplätze schaffen. Auf der Peute nahe den Elbbrücken sollen auf 18000 Quadratmetern Fläche Pakete aus Amazons europäischem Liefernetzwerk für den Stadtraum Hamburg und die Bereiche südlich der Elbe sortiert und für die Auslieferung vorbereitet werden, teilte die Wirtschaftsbehörde am Dienstag mit.

Schleswig-Holstein Ganz oben im Norden fühlt sich das Glück am wohlsten. Nirgendwo in Deutschland ist die Lebenszufriedenheit so groß wie in Schleswig-Holstein. Im Glücksatlas, den die Deutsche Post einmal im Jahr vorstellt, erreichte das nördlichste Bundesland auf einer Skala von 0 bis 10 einen Punktwert von 7,43. Den zweiten Platz teilen sich Hamburg und die Region Baden (beide 7,28). Schleswig-Holstein steht unter den 19 Regionen zum fünften Mal nacheinander ganz oben.