Zeugen gesucht : Illegale Müllablagerung an Container in Pinneberg: Polizei ermittelt

In der Osterholder Allee wurden drei Kanister mit Altöl vor einem Mehrwegcontainer entsorgt. Der Ermittler suchen nach Zeugen.

von René Erdbrügger

04. Dezember 2020, 16:15 Uhr

Pinneberg | Müllfrevler sind wieder in Pinneberg unterwegs gewesen: Am Freitagvormittag (4. Dezember) wurden an einem Mehrwegcontainer in der Osterholder Allee, parallel zur Rethwiese, drei Kanister mit Altöl vor einem Mehrwegcontainer gefunden.

Umwelttrupp der Polizei Elmshorn ermittelt

Der Umwelttrupp der Polizei Elmshorn hat den Fall übernommen und ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubten Abfällen. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise sind an den Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- und Autobahnreviers Elmshorn unter Telefon (04121) 40920 zu richten.