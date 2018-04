Ihr Zuhause liegt im Wattenmeer

von Florian Kleist

13. April 2018, 18:36 Uhr

Deutschland besitzt weltweit die einzigen Halligen, die alle im Wattenmeer liegen. Sie werden im Gegensatz zu Inseln regelmäßig überflutet, bieten Vögeln eine Raststelle und eine atemberaubende Landschaft. Auf Hallig Hooge lebt Katja Just (Foto), die über ihren Alltag ein Buch geschrieben hat. Im Interview mit unserer Zeitung berichtet sie, was sie an der Stille schätzt – und was sie vermisst. Seite 7