„Ihm stehen alle Türen offen“

Floorball: Jakob Heins von Blau-Weiß 96 glänzt bei Nachwuchsturnier für schwedischen Erstligisten / 15-Jähriger träumt von Profi-Karriere

16. Oktober 2019, 17:08 Uhr

Schenefeld | Wenn Jakob Heins von der Svenska Superligan erzählt, gerät der 15-Jährige ins Schwärmen. „Da geht alles viel schneller, technisch ist das ein ganz anderes Niveau. Das begeistert mich“, sagt der junge Floorballer von Zweitligist Blau-Weiß 96 Schenefeld. Jakob schaut sich übers Internet die Spiele in der schwedischen Elite-Liga an, sein Vater Sven Heins sponsert ihm den Zugang zu dem Bezahl-Stream.

Während Floorball in Deutschland noch lange nicht in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist, herrschen in Schweden ganz andere Verhältnisse. In der Profi-Liga verdienen Spieler bis zu 6000 Euro im Monat, landesweit fördern Sportschulen talentierte Nachwuchskräfte. „Inzwischen ist Floorball dort fast größer als der Fußball“, berichtet Jakob Heins.

Und der Schüler des Elsa-Brandström-Gymnasiums in Elmshorn spricht aus eigener Erfahrung. Ende September nahm Jakob für den schwedischen Erstligisten Pixbo Wallenstam an einem großen Turnier für Nachwuchsspieler teil. Ein Trainer des Vereins war bei einem Sommer-Feriencamp in Schweden auf den in Kölln-Riesiek wohnhaften Gymnasiasten aufmerksam geworden. „Danach habe ich mit dem Nachwuchsleiter von Pixbo gesprochen. Der hat vorgeschlagen, dass ich mal eine Woche zur Probe vorbeikomme“, erzählt Jakob Heins.

Eine Chance, die sich der floorballbegeisterte Schüler nicht entgehen lassen wollte. Damit er schon vor den Herbstferien Richtung Skandinavien aufbrechen konnte, holte sich Jakob extra eine Sondererlaubnis von seinem Schulleiter in Elmshorn ein. Um die Spielberechtigung beim renommierten „Bästkustcupen“ zu erhalten, musste der Akteur von Blau-Weiß 96 für die Dauer des Aufenthalts sogar offiziell zum schwedischen Verein transferiert werden. „Das lief über den internationalen Floorball-Verband. Die Kosten haben wir aus eigener Tasche bezahlt“, berichtet Vater Sven Heins.

Zusammen mit Mutter Anja ging es für Jakob schließlich mit dem Flugzeug von Hamburg nach Göteburg. Im Mutterland des Floorballs sammelte der Kölln-Reisieker bleibende Eindrücke, absolvierte neben der Teilnahme an dem Nachwuchsturnier auch Probetrainingseinheiten bei anderen schwedischen Klubs.

Das spielerische Niveau in Skandinavien sei nicht mit dem in Deutschland zu vergleichen. Erst Anfang September war Jakob zu einem Sichtungslehrgang der deutschen U17-Nationalmannschaft in Chemnitz geladen. Das Junioren-Team von Pixbo Wallenstam sei aber „besser gewesen“.

Und der BW96-Akteur spielte in jener Mannschaft auch eine tragende Rolle. Zehn Treffer gingen beim „Bästkustcupen“ auf das Konto des Kölln-Reisiekers, nach dem 8:1-Finalsieg seines Teams erhielt Heins sogar den Best-Player-Award. „Was da passiert ist, konnte ich zunächst gar nicht glauben“, blickt er nicht ohne Stolz zurück.

Der schwedische Erstliga-Klub ist jedenfalls von den Fähigkeiten des 15-Jährigen angetan, möchte ihn am liebsten sogar fest verpflichten. Jakob Heins fühlt sich geehrt. „Als ich angefangen habe, schwedischen Floorball zu verfolgen, hat man sich immer vorgestellt, wie es so ist, da auf dem Feld zu stehen. Es wäre ein Traum, in Schweden zu spielen“, sagt er.

Mit seinem Verein Blau-Weiß 96 verfolgt das Nachwuchstalent hierzulande in der 2. Liga aber erstmal ganz andere Ziele. „Ich möchte Stammspieler werden und mit der Mannschaft den Wiederaufstieg schaffen“, erklärt Heins.

Vor zwei Jahren ist Jakob zusammen mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Jonathan Heins von der SG Kölln-Reisiek zu den ambitionierten Schenefeldern gewechselt. Nach einem Jahr im blau-weißen Nachwuchs, ging es für den damals 14-Jährigen direkt ins Bundesliga-Team. „Felix Irrgang (zu dem Zeitpunkt Spielertrainer von Blau-Weiß, d. Red.) hatte mich gefragt, ob ich mal bei den Herren mittrainieren will“, erinnert sich Jakob Heins.

Das große Talent des Gymnasiasten war unverkennbar. „Er ist anderen Spielern in seinem Alter voraus. Es ist sehr beeindruckend, wie er sich macht“, sagt Irrgang, der Heins schon in der U17 unter seinen Fittichen hatte.

Als zur Diskussion stand, ob der Jungspund aus Kölln-Reisiek fest ins Männer-Team der Schenefelder aufrücken sollte, hatte Irrgang zunächst Bedenken. „Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Spieler so früh in den Herrenbereich gekommen ist. In dem Alter hat man natürlich noch körperliche Defizite“, so der 27-Jährige. Doch Heins überzeugte Irrgang mit seinem Talent. In der letzten Bundesliga-Saison kam er schon regelmäßig für die 96er zum Einsatz, erzielte sogar mehrere Tore. „Was ihm körperlich gefehlt hat, hat er mit seiner Übersicht wettgemacht“, so Irrgang.

Der einstige Spielertrainer von Blau-Weiß, der das Zweitliga-Team Ende des Monats Richtung Dresden verlassen wird, bescheinigt dem Top-Talent aus Kölln-Reisiek das Potenzial für eine Karriere auf hohem Niveau. „Wenn er weiter an sich arbeitet, stehen ihm auf jeden Fall alle Türen offen“, so Irrgang. Und wer weiß: Vielleicht sieht man Jakob Heins irgendwann sogar in der Svenska Superligan.