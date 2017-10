Herz, Köpfchen und Leidenschaft : IHK ehrt die besten Azubis

vergrößern 1 von 1 Foto: Finn Warncke 1 von 1

von Finn Warncke

21.Okt.2017

Elmshorn | „Ehre wem Ehre gebührt“, heißt es so schön. In diesem Fall gebührte sie 35 jungen Menschen aus den Kreisen Pinneberg und Steinburg. Sie waren die besten Auszubildenden der diesjährigen Sommerprüfung in Handel, Industrie und Dienstleistung. Einer von ihnen: Fabian Marciniak. Der 23-Jährige war der beste Medienkaufmann Digital und Print. Marciniak hatte bei A. Beig Druckerei und Verlag GmbH & Co. KG gelernt, dem Pinneberger Medienhaus, das unsere Zeitung herausgibt.

Für ihre herausragenden Leistungen wurden er und seine 34 Mitstreiter sowie dessen Ausbildungsbetriebe am Donnerstagabend von der Industrie- und Handelskammer zu Kiel (IHK) im Elmshorner Dienstleistungszentrum ausgezeichnet. „Ich bin natürlich sehr glücklich und stolz“, sagte Marciniak. Er fügte an: „Ich habe vom Betrieb so viel gelernt und ermöglicht bekommen, da freut es mich, dass ich auch etwas zurückgeben kann.“ Wochenlang hatte er gebüffelt. Drei schriftliche und eine mündliche Prüfung galt es zu absolvieren. „Ich hatte tatsächlich nicht unbedingt damit gerechnet, dass es so gut gelaufen ist“, sagte er und musste dabei lachen. Geholfen habe unter anderem die Wohnsituation während der Schulblöcke. „Im Wohnheim zu wohnen, war enorm förderlich für das Miteinander, gerade beim gemeinsamen Lernen“, gab Marciniak Einblicke in seine Ausbildungszeit.

Mahelia Schuschel, Ausbilderin und Personalleiterin des Verlagshauses, freute sich mit Marciniak um die Wette: „Beim ersten Tag seines Praktikums hat er so gestrahlt. Man wusste einfach: Der gehört hierher.“ In den drei Jahren der Ausbildung wisse sie zudem von nichts Schlechtem zu berichten. „Wir hatten nur eine Krisensitzung und da ging es einzig darum, dass Fabian zu viel gearbeitet hatte“, sagte sie und lachte dabei. Schuschel wisse, dass solche Auszeichnungen auch das Unternehmen gut darstehen ließen: „Wir brauchen den Nachwuchs. Ich hoffe, dass wir auch künftig junge Menschen wie Fabian so gut ausbilden können.“ Nachwuchskräfte, die wie Marciniak „mit Herz und Leidenschaft dabei sind und genauso am A. Beig-Verlag hängen wie alle anderen Mitarbeiter hier“. Der Halstenbeker arbeitet nun, im Anschluss an seine Ausbildung zum Medienkaufmann, als Referent der Redaktionsleitung.

Ann Christin Hahn, IHK-Vizepräsidentin, dankte auch den Pinneberger und Steinburger Betrieben der Region Unterelbe, die jungen Menschen immer wieder eine Ausbildung ermöglichten. Für die Auszubildenden hatte sie noch einen Ratschlag parat: „Wer aufhört, besser werden zu wollen, der hört auf, gut zu sein.“ Bei ihren abschließenden Worten schwang dabei unterschwellig auch ein gewisser Pathos mit: „Verlieren Sie nie die Freude an dem, was sie tun.“

Gewerblich-Technische Berufe Automatenfachmann/-frau, Fachrichtung Automatenmechatronik: Tessa Hundsdorf, SG Service Nord GmbH, Coesfeld/Tornesch

Automatenfachmann/-frau, Fachrichtung Automatendienstleistung: Benjamin Beigel, Gauselmann AG, Espelkamp/Casino Merkur Spielothek GmbH, Elmshorn

Chemielaborant/-in: Marcel Kevin Gehn, Nordmark Arzneimittel GmbH & Co, KG, Uetersen

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik: Dennis Fares, Preussen Elektra GmbH, Kernkraftwerk Brokdorf, Brokdorf

Elektroniker/-in für Betriebstechnik: Melf Huck, Holcim (Deutschland) GmbH, Lägerdorf

Fachinformatiker/-in, Fachrichtung Anwendungsentwicklung: Constantin Herold, Drei-D Direktwerbung GmbH & Co, KG, Elmshorn

Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration: Mirko Soukup, Egon Haupthoff GmbH & Co. KG, Heiligenstedten

Fachkraft für Lebensmitteltechnik: Malik Geiger, Jacobs Douwe Eggberts DE GmbH, Elmshorn

Fachpraktiker/-in für personelle Dienstleistungen: Vanessa Röschmann, Berufliche Bildung im Deutschen Hausfrauen-Bund e.V., Pinneberg

Hotelfachmann/-frau: Mara Schlemminger, Hotel Mercure Klosterforst Itzehoe, Itzehoe

Industriemechaniker/-in: Jannes Pahl, Uetersener Maschinenfabrik GmbH, Uetersen

Maschinen- und Anlagenführer/-in: Dennis Bicke, Vishay Siliconix Itzehoe GmbH, Itzehoe

Mikrotechnologen/-in: Wiebke Plath, Vishay Siliconix Itzehoe GmbH, Itzehoe

Technische/-r Produktdesigner/-in, Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion: Katja Blöcker, Biagosch & Brandau GmbH, & Co. KG, Barmstedt.

Kaufmännische Berufe Automobilkaufmann/-frau: Tim-Claas Albers, Autohaus Elmshorn GmbH & Co. KG, Kölln-Reisiek

Bankkaufmann/-frau: Bente Jacobsen, Sparkasse Westholstein, Itzehoe

Fachkraft für Lagerlogistik: Celine Schall, AstraZeneca GmbH, Wedel, und Timo Lechelt, CRE Rösler Electronic GmbH, Hohenlockstedt

Fachlagerist/-in: Lennart Malte, Görs Erhard Luttkau GmbH, Heidgraben, und Christian Niehus, Steinbeis Papier GmbH, Glückstadt

Industriekaufmann/-frau: Hjördis Denker, Peter Kölln GmbH & Co.KGaA, Elmshorn, und Nico Raumann, Steinbeis Papier GmbH, Glückstadt

Kaufmann/-frau für Büromanagement: Thanh Long Giang, Sportpark Quickborn GmbH, Quickborn, und Sandra Wagner, Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe GmbH, (AGS), Itzehoe

Kaufmann/-frau im Einzelhandel: Evelyn Klas, HK – Poco Markt BVBA & Co. KG, Halstenbek, und Alisa Kamrath-Maschmann, TT+T Märkte O.E. Knutzen GmbH & Co. KG, Flensburg/Itzehoe

Kaufmann/-frau für Büromanagement: Nadine Möller, Gawron & Co. (GmbH & Co. KG), Rellingen

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel, Fachrichtung Außenhandel: Falk Horn, Euroduna Rohstoffe GmbH, Barmstedt

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel, Fachrichtung Großhandel: Marina Schauer, Hagen Deutschland GmbH & Co. KG, Holm

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Versicherung: Maik Stahnke, Michael Adler e.K., Rellingen, und Lukas Fleischer, Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691, Itzehoe

Medienkaufmann/-frau Digital und Print: Fabian Marciniak, A. Beig Druckerei und Verlag GmbH & Co. KG, Pinneberg

Personaldienstleistungskaufmann/-frau: Kerstin Becker, Rehnelt-Zeitarbeit GmbH, Kölln-Reisiek

Sport- und Fitnesskaufmann/-frau: Sören Arne Uwe Hauff, Elmshorner Männer-Turnverein von 1860 e.V., Elmshorn

Verkäufer/-in: Ann-Katrin Dollberg, Jeans Fritz GmbH, Hüllhorst/Elmshorn, Sina Appel, Aldi GmbH & Co. KG, Horst/Glückstadt, und Manuel Heilsberg, TT+T Märkte O.E. Knutzen GmbH & Co. KG, Flensburg/Itzehoe.