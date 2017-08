„Ich möchte mit und für Gott leben“

vergrößern 1 von 1 Foto: Vogel 1 von 1

Reist Gundula Meinert nach Rom, gehört eine Stippvisite in die Basilika von Santa Maria Maggiore auf dem Esquilinhügel, eine von fünf Papst-Basiliken und eine der sieben Pilgerkirchen in der Heiligen Stadt, einfach dazu. Fünftes Jahrhundert, alt und beeindruckend. Da schlägt das Herz der Theologin schneller. Da dürfte ihre 30 Monate lange Zeit als Vikarin in der Baumschulengemeinde Rellingen ganz nach ihrem Geschmack sein. Die Barockkirche von 1756 gehört in Norddeutschland zu den bedeutendsten Kirchenbauten. Auf der Kanzel der Kirche zu stehen, ist ein Herzenswunsch. Am Sonntag, 3. September, wird die 34-Jährige dort ab 10 Uhr ihre erste Predigt halten.

Für die gebürtige Geesthachterin bedeutete der Pastoren-Job schon immer ein Traumberuf. „Als Kind war für mich meine erste Bibel das spannendste Buch. Im Konfirmationsunterricht habe ich unseren Pastor mit Fragen gelöchert“, erinnert sich die passionierte Joggerin und Reiterin. Erfahrungen mit einer Gemeinde, Erfahrungen mit Gott, das Leben für und mit Gott – das war genau das, was sich Meinert für ihren künftigen Lebensweg vorstellen konnte.

Als Studienort wählte sie Berlin. Die Humboldt-Universität. Das Seminar liegt einen Steinwurf entfernt vom 1894 bis 1905 gebauten wilhelmischen Dom in Stadtmitte. Lebenserfahrung sammelte sie zudem bei Auslandssemestern im englischen Durham.

Hebräisch, Latein, Griechisch, Englisch, Italienisch – Sprachen fielen und fallen der angehenden Pastorin nicht schwer. Dass sie letztendlich wieder im Norden landete, hatte ganz pragmatische Gründe: „Ich fühlte mich zeitlebens in der Nordkirche, früher nordelbische Landeskirche, schon immer wohl.“

Und warum die Gemeinde Rellingen? „Man bewirbt sich bei der Landeskirche, von zwölf möglichen Gemeinden habe ich mir sieben angeschaut“, erinnert sich Meinert. „Dabei bin ich allen verantwortlichen Anleitern begegnet.“ Meinert hoffte bereits während der Findungsphase, dass „Rellingen für mich ein Hauptgewinn wäre“.

Für die mehr als 14 000-Seelengemeinde bei Hamburg war und ist der promovierte Pastor Lennart Berndt – gleichzeitig auch Vorsitzender des Kirchenvorstands – ihr Anleiter. Die Chemie zwischen beiden habe gleich gestimmt. „Doch letztendlich habe der Regionalmentor das letzte Wort. „Der hat mich der Gemeinde Rellingen zugeteilt und mich als Vikarin dorthin entsendet. Damit bin ich sehr glücklich.“

Eigentlich ist Gundula Meinert seit dem 1. Januar in der Gemeinde. „Die ersten sechs Monate habe ich meine Schulphase an der Theodor-Heuss-Schule in Pinneberg absolviert.“ Mit anschließender Schulprüfung. Es folgten unter anderem Prediger-Seminare in Ratzeburg. Erst seit Juli blickt die Amateur-Querflötistin so richtig über die Schultern ihrer Rellinger Kollegen Lennart Berndt, Thorsten Pachnicke und Iris Finnern. Da will sie in alle Bereiche und Amtshandlungen hineinschauen. Taufen, Beerdigungen, Konfirmationsunterricht, Abendmahl – das Pastorenamt ist vielfältig. Für ihre Gesangsstimme hat sie bereits von Rellingens Kantor Oliver Schmidt einen Daumen hoch bekommen.

Und wenn Meinert, die Pastorin in spe, mal keine Fachliteratur über Luther aufsaugt, kann sie mit englischer Belletristik von Jane Austin aus dem Hier und Jetzt verschwinden. Apropos Wissenschaft: „Justus Jonas (1493-1555) als Übersetzer der Reformation“ lautet der Titel ihrer Doktorarbeit, die sie wohl im kommenden Jahr abschließen wird. Der Jurist, Humanist, Kirchenlieddichter und Reformator war ein Freund Luthers. Jonas stand ihm während seiner letzten Lebensstunden am 18. Februar 1546 im Gebet bei. Da ist er wieder – der Bezug zu Luther. Meinert muss schmunzeln.

von Dietmar Vogel

erstellt am 30.Aug.2017 | 18:20 Uhr