„Ich liebe das Streiten“

Interview: Bernd Hinrichs (CDU) über seinen Rückzug aus dem Rat und seine weitere politische Arbeit

von René Erdbrügger

18. Juli 2018, 16:43 Uhr

Bernd Hinrichs (CDU) war viele Jahre als sozialpolitischer Sprecher der Christdemokraten in der Pinneberger Ratsversammlung. Eigentlich sollte er dem Gremium auch in den kommenden fünf Jahren angehören, legte nach erfolgreicher Wahl aber sein Mandat nieder. Im Interview blickt Hinrichs auf seine politische Arbeit zurück und begründet seinen Rückzug.



Frage: Was hat Ihnen an der Arbeit im Rat besondere Freude bereitet?

Bernd Hinrichs: Dort haben wir Entscheidungen getroffen und den Sack sozusagen zu gemacht. Im Rat wurde das zu Ende gebracht, was in den Fraktionen und in den Ausschüssen vorbereitet worden ist. Ich liebe auch das Streiten auf sachlicher Ebene und das Ringen um die beste Lösung.



Was hat Sie geärgert?

Geärgert hat mich, dass sich einige große Projekte unendlich lange hinzogen, zum Beispiel die Westumgehung und die Schulbausanierung. Es war teilweise ermüdend, sich in gewissen Zeitabständen immer wieder mit demselben Thema zu beschäftigen, ohne dass Fortschritte zu erkennen waren. Ein Dauerthema ist auch die Kindergartensituation. Ärgerlich ist, dass die Kommunen bei der Umsetzung nationaler Vorgaben wie zum Beispiel beim Kita-Ausbau finanziell nur unzureichend unterstützt werden und dadurch finanzielle Probleme bekommen. Ich bin der Auffassung, dass Kreis, Land und Bund grundsätzlich verlässlichere Finanzierungsmodelle für die Kommunen schaffen müssen. Wer etwas bestellt, muss auch dafür bezahlen.



Wie beurteilen Sie das Wahlergebnis in Pinneberg?

Ich habe mich gefreut, dass die CDU zugelegt und mit 14 Direktmandaten zwei mehr als 2013 errungen hat. Ich war außerdem froh, dass ich meinen Wahlkreis zum dritten Mal direkt gewinnen konnte. Die große Enttäuschung war, dass unser Fraktionsvorsitzender Florian Kirsch weder direkt noch über die Liste den Einzug in die Ratsversammlung geschafft hat. Deswegen hielt sich bei unserer Partei trotz des guten Ergebnisses die Freude in Grenzen.



Was waren die Gründe für Ihren Rückzug?

Schließlich hätte Florian Kirsch den Fraktionsvorsitz abgeben müssen und das wäre für die CDU problematisch gewesen. Denn wir hatten mit Florian Kirsch einen richtig guten Lauf. Die Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt klappte, wir waren für alle Generationen attraktiv und haben die Tür zur Nutzung digitaler Medien weit geöffnet – es herrschte Aufbruchstimmung. Ich habe in dieser Situation das Wohl der Partei über mein eigenes gestellt und damit auch auf mein Ratsmandat verzichtet. Das ist für die Partei, die Fraktion und auch für die Stadt die beste Lösung.



Sind Sie weiter politisch aktiv?

Ja. Ich bin nach wie vor Mitglied in der Fraktion, im Sozialausschuss sowie im Aufsichtsrat der Stadtwerke. Es hat sich für mich nicht viel geändert, außer dass ich in der Ratsversammlung nicht mehr sprechen kann.



Fiel Ihnen der Rückzug leicht?

Nein. Ganz im Gegenteil. Die Arbeit im Rat habe ich immer genossen. Deshalb war es ein komisches Gefühl, plötzlich raus zu sein.



Können Sie sich vorstellen, sich in fünf Jahren erneut um ein Mandat zu bewerben?

Ich bin 69 Jahre alt und wäre bei den nächsten Wahlen bereits 74. Deshalb ist eine erneute Kandidatur nicht realistisch. Ich werde mich aber weiter dort einbringen, wo ich gebraucht werde.



Was war Ihr größter Erfolg?

Am wichtigsten war aus meiner Sicht, dass die interfraktionelle Arbeit im Kindergartenbereich so gut klappte und wir die Parteipolitik meistens außen vor gelassen haben. Ich bin stolz darauf, dass ich dazu beitragen konnte. Es gibt in allen Fraktionen Menschen, mit denen man hervorragend zusammenarbeiten und von deren Ideen man profitieren kann. Denn es geht um die beste Lösung für Pinneberg.



Was war Ihre größte Enttäuschung?

Die Langwierigkeit mancher Prozesse und die Tatsache, dass Sachargumente manchmal ignoriert wurden. So konnte ich nicht nachvollziehen, dass unsere Idee, Holzhäuser für Flüchtlinge zu bauen, sofort Kritik nach sich zog. Dabei hätten Holzhäuser schneller, flexibler und kostengünstiger als Steinhäuser errichtet werden können. Das wäre ab 2015 eine große Entlastung gewesen.



Warum ist die CDU Ihre politische Heimat geworden?

Mir gefällt, dass sich die CDU für die soziale Marktwirtschaft, Leistungsorientierung, Stärkung der Eigenverantwortung und Haushaltsdisziplin einsetzt. Enttäuscht bin ich allerdings über das Erscheinungsbild, das die Partei momentan auf Bundesebene abgibt. Der Umgang mit den Themen „Europa“, „Flüchtlinge“ und „Euro“ lässt mich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.

Warum haben Sie begonnen, sich kommunalpolitisch zu engagieren?

Ich hatte beruflich und privat viel Glück gehabt und bin froh, dass ich in einem Land wie Deutschland leben darf. Als ich aus dem Berufsleben ausschied, wollte ich Deutschland und vor allem Pinneberg etwas zurückgeben und bin deshalb in die Kommunalpolitik eingestiegen.



Vor welchen Herausforderungen steht Pinneberg in den kommenden Jahren?

Wir müssen die Attraktivität Pinnebergs weiter stärken und die finanzielle Situation durch neue Gewerbeansiedlungen weiter verbessern. Zudem müssen langjährige Großbaustellen wie Schulen und Kindergärten in ein ruhiges Fahrwasser kommen.



Das Interview mit Bernd Pieper lesen Sie bereits am Dienstag, 24. Juli.