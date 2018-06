Radtour des A. Beig-Verlags : „Ich lerne Ecken kennen, die ich noch nicht kannte“

Etwa 800 Radler trotzen dem Wetter und starteten am Sonntag in Pinneberg und Elmshorn bei der Radtour des A. Beig-Verlags.

von Bastian Fröhlig

25. Juni 2018, 16:17 Uhr

Kreis Pinneberg | „Da habt ihr Euch ja richtig etwas einfallen lassen mit dem Sprühregen unterwegs. Das waren besondere Special Effects und bestimmt hoher logistischer Aufwand“, sagte Manfred Breitenstein als er mit seiner Frau Silke gestern Rosen Tantau erreicht hatte. „Die Strecke war schön, aber feucht“, bilanzierte der Pinneberger. Doch von Nieselregen ließen sich die etwa 800 Teilnehmer, die aus Pinneberg und Elmshorn bei der Radtour des A. Beig-Verlags gestartet waren, nicht abschrecken.

Jan Schönstedt

„Da gibt es Regenhosen und man muss nur schnell genug fahren“, sagte Jürgen Hamelau. Er gehörte mit Nicole und Christian Hamelau zu den ersten, die den Zwischenstopp in Uetersen erreichten. „Das machen wir immer so. Der Vorteil ist, dass man dann nicht lange anstehen muss“, kommentierte er die Fahrzeit von knapp einer Stunde.

Mustafa Qayumi

Der harte Kern

„Heute ist der harte Kern hier“, sagte Paul Wehberg, Geschäftsführer des A. Beig-Verlags, der die Teilnehmer der Radtour in Pinneberg begrüßte. „Wie ich vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club erfahren habe, ist an diesem Wochenende immer schlechtes Wetter. Ich hatte gehofft, dass man sich irrt“, sagte Wehberg. Im weiteren Verlauf des Vormittags klarte es aber auf und die Regenschauer nahmen ab.

Bastian Fröhlig

Maike Girnus war vor der Fahrt kritisch. Allerdings nicht wegen des Wetters. Für sie war es die Premierenfahrt. Ihre Freundin Birte Thies, die im vergangenen Jahr erstmals an der vom A.Beig-Verlag organisierten und vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) streckenmäßig ausgearbeiteten Tour teilgenommen hatte, hatte sie überzeugt mitzufahren. „Ich fahre viel mit dem Rad und dachte, ich kenne einiges, aber es war wirklich eine tolle Strecke und super organisiert“, sagte Girnus. Thies versprach: „Im kommenden Jahr mache ich wieder mit. Ich lerne Ecken kennen, die ich noch nicht kannte, und die Verpflegung ist auch super.“

Unterwegs mit neuem Fahrrad

Finn Fockrahdt gehört zu den „alten Hasen“ bei der Beig-Radtour. Zum neunten Mal fuhr der Zehnjährige mit. „Als er zwei Jahre alt war, ist er im Kindersitz mitgefahren. Danach jedes Jahr selbst“, erläuterte Finns Opa Siegfried Fockrahdt. Doch eine Premiere gab es auch für den Zehnjährigen: „Das Fahrrad haben wir erst Samstag gekauft.“ Und? „Fährt sich super.“

Jan Schönstedt

Gerade erst gekauft hat auch eine Dame aus Elmshorn ihren Fahrradhelm. Dieser verhinderte am Sonntag Schlimmeres, als sie etwa 200 Meter vor dem Zwischenstopp in der Friedhofstraße in Uetersen gestürzt war. Nach einer kurzen ärztlichen Kontrolle wurde sie vorsorglich von Verlagsmitarbeitern nach Hause gefahren. „Mein Sohn hat schon Jahre auf meinen Mann und mich eingeredet – zum Glück haben wir jetzt auf ihn gehört. Der Helm hat Schlimmeres verhindert“, sagte sie.