Gastbeitrag zur Corona-Krise : „Ich kann (fast) alles organisieren”: Eine Rellinger Mutter über Homeoffice und Kinderbetreuung

Die Rellingerin Lin Lehn fordert Hilfe für Eltern von Kita- und Schulkindern. Ein Weckruf nach Unterstützung.

Avatar_shz von Lin Lehn

27. April 2020, 15:50 Uhr

Rellingen | Zwischen Kinderbetreuung, Videokonferenz und Haushalt: Ja, Lin Lehn kann das alles organisieren. Doch derzeit ist ein „fast“ zu ergänzen. Die Corona-Krise bringt die 37-Jährige Rellingerin an ihre Grenzen – beziehungsweise sind diese schon überschritten. Wie soll es weitergehen mit Tochter Tea (4) und Sohn Tom (7) und Homeoffice und Kontaktsperre? Ein Weckruf nach Unterstützung.

Was für eine verrückte Zeit!

Soziale Distanz und geballte familiäre Nähe mit zwei Kindern bestimmen meine eigene Corona-Krise. Abstand ist richtig, das stelle ich nicht in Frage. Aber mein Spagat zwischen Arbeit und Privatleben zu Hause bringt mich regelmäßig an meine Grenzen. Ich bin nicht allein, vielen Eltern geht es dieser Tage so.

In sozialen Netzwerken treffen sie sich unter dem Hashtag #coronaeltern, im wahren Leben sind sie kaum sicht- und hörbar. Kein Wunder, Kindererziehung, Schulaufgaben und Förderung von Kindern nimmt mich intensiv in Anspruch, mein Jobpensum versuche ich trotz allem zu leisten. Ein Spagat, mit Potenzial zum Scheitern.

In dem Leben vor der Corona-Zeitrechnung war es rückblickend doch ganz einfach: Ich arbeite seit 15 Jahren in der Werbung und organisiere Projekte. Außerdem vereinbare ich meinen Beruf mit meiner Familie, mein Sohn ist 7 und Erstklässler, seine Schwester ist vier Jahre alt und glückliches Kita-Kind.

Mein Mann und ich teilen uns gleichberechtigt Zeit für Arbeit, Kinderbetreuung und freie Zeit. Bis vor wenigen Wochen verbrachten wir viel Zeit mit Kalender-Abstimmungen. „Wer macht wann welche Termine und wer kann die auftretenden Lücken füllen? Oma, Babysitterin, Nachbarn?“ Doch das ist jetzt alles auf Eis gelegt.

Unsere Welt ist nicht mehr die, die wir bis dahin gelebt haben.

Wir versuchen, wie so viele, die Vereinbarkeit zwischen Home-Office und Home-Schooling. Ich versuche, eine Videokonferenz mit dem Team zu führen, während der Große versucht, verschiedene Rechenwege für 10+8 aufzuschreiben und ich dabei versuche, die Kleine davon abzuhalten, dem Großen aufs Blatt zu malen.

Essen zubereiten, einkaufen, wegräumen, Wäsche falten: Alles Zeit, die ich nicht mit den Kindern lesen, basteln oder halt Hausaufgaben betreuen kann.

Mein Mann und ich haben beide das Glück, dass wir gut zu tun haben und Vollzeit Arbeit haben. Aber wenn wir uns bis August zusätzlich zum Job auch Vollzeit um die Kinder kümmern müssen und den Job der Lehrerinnen und Erzieher mit übernehmen, bleibt uns nichts anderes übrig, als weniger zu arbeiten.

Ein afrikanisches Sprichwort sagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Nur leider komme ich in das Dorf nicht rein: Schule und Kita sind zu, die so sehr vermissten Freunde dürfen nicht zu Besuch kommen (Kontaktverbot), die Großeltern gehören zur Risikogruppe und wir dürfen uns nicht zu Nahe kommen.

Und nun? Was hilft? Eine Perspektive!

Wie lange müssen wir diesen Ausnahmezustand aushalten? Meine erste Reaktion auf mögliche Kita-Schließung bis August war der Organisationsmodus: ich brauche einen ordentlichen Arbeitsplatz zu Hause, wo stellen wir den Schreibtisch denn hin, und wie teilen wir unsere Tage auf, wie reduzieren wir unsere Arbeitszeit?

Was wir brauchen, ist ein Zeithorizont, mit dem sich planen lässt, auch wenn die Corona-Pandemie unplanbar bleibt. Und Eltern brauchen eine finanzielle Unterstützung, um die Arbeitszeit reduzieren zu können und die Betreuung der Kinder zu gewährleisten.

Der Sprint der letzten sechs Wochen hat viel Luft und Energie verbraucht, jetzt brauchen wir handhabbare Lösungen, damit wir auch die Langstrecke schaffen.