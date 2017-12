„Ich hab’ im Leben irre viel Glück gehabt“

vergrößern 1 von 2 Foto: Manfred Ertel 1 von 2

Dass er nach 57-jährigem Überleben in der Rockmusik an einer Biografie schreibt, kann eigentlich kaum verwundern. Eher schon, dass er bereits seit drei Jahren daran sitzt. „Ich habe allen Grund, das mal zu Ende zu bringen“, sagt Achim Reichel (73), schließlich hat er viel zu erzählen.

Der Musiker und Produzent empfängt zum Interview in seinem Studio, zwischen Mischpult und Sofa stehen und hängen diverse Gitarren. Auf einer Lose-Blatt-Sammlung stapeln sich Ideen für Texte und neue Lieder. „Wenn mir was einfällt, schreibe ich das auf einen Zettel und packe den irgendwohin, zum Beispiel hier“. Er zeigt auf ein Regalfach. Achim Reichel ist der deutsche Rockmusiker mit der wohl längsten und schillerndsten Karriere.

1960 gründete er die „Rattles“, die 1963 zusammen mit den damals noch relativ unbekannten Rolling Stones unterwegs waren und 1966 auf der einzigen Deutschland-Tournee der Beatles im Vorprogramm spielten. Er war bis zum Konkurs Mitbesitzer des legendären „Star Club“, viel später verrockte er Shantys, vertonte Gedichte von Heine, Goethe oder Fontane, später von zeitgenössischen Literaten wie Jörg Fauser und Kiev Stingl. Am 15. September spielte Reichel mit einem seiner frühen Projekte in der Elbphilharmonie: „AR & Machines“ gingen Anfang 1970 mit sphärischen und psychedelischen Klängen auf „grüne Reise“, es folgten vier weitere Alben ohne den ganz großen Erfolg. „Ich hatte mit dem Zeugs noch eine Rechnung offen“, sagt Reichel, „es waren die richtigen Sachen zur falschen Zeit“. Nach dem ausverkauften Konzert ist für das kommende Jahr eine Tournee durch andere deutsche Konzerthäuser wie der Berliner Philharmonie geplant. Seit einigen Wochen ist das „Zeugs“ von „AR & Machines“ wieder zu kaufen: 10 CD’s mit zum Teil unveröffentlichten Aufnahmen in einer aufwendigen Werkschau-Box. Für ihn eine späte Genugtuung: „Wenn man von der Zeit eingeholt wird, freut man sich besonders.“



Frage: Wie sieht für Sie ein Tag ohne Musik aus?

Achim Reichel: Puh, das ist ja gleich eine schwierige Frage. Ein Tag ohne Musik, geht das überhaupt?



Sind Sie dann unruhig wie ein Raucher auf Entzug?

Nee, das ist man in meinem Alter nicht mehr, eher etwas ruhiger. Früher habe ich bei jeder Gelegenheit zur Gitarre gegriffen. Man saß zehn Minuten im Wohnzimmer rum und dachte, ach, mach doch mal ein bisschen die Finger locker. Das nimmt irgendwie ab, ich mache mir schon fast ein bisschen Sorgen.



Was machen Sie, wenn Sie keine Musik machen?

Ich habe schon so ein paar Rituale, die sich eingeschliffen haben. Ich bin zum Beispiel zurückgekehrt, jeden Morgen meine Yoga-Übungen zu machen. Dann fahre ich eine dreiviertel Stunde Fahrrad durch die Gegend und atme tief durch. Hinterher habe ich dann das Gefühl, jetzt ist der Kopf klar und ich habe etwas auf meinen Körper geachtet. Man sitzt ja sonst überall nur rum, ob das am Steuer, am Schreibtisch oder am Mischpult ist.



Geht es Ihnen langsam auf den Wecker, 57 Jahre nach den Rattles immer noch danach gefragt zu werden?

Ach, mittlerweile weniger. Das war ja meine musikalische Kinderstube, auf die kann ich gar nicht böse sein. Wir waren damals sehr unbedarft, spring-ins-Feld-mäßig unterwegs. Musik war mehr oder weniger unser Hobby. Und das man damit auch noch Geld verdienen konnte, war für uns vier schier unglaublich.



Was wäre ohne die Rattles aus Ihnen geworden?

Das ist schwer zu beantworten. Wenn man seit 50 Jahren in diesem launischen Geschäft unterwegs ist und es den Leuten noch nicht mal immer leicht gemacht hat, und trotzdem noch immer im Sattel sitzt, dann ist das fast wie ein Geschenk des Himmels. Und wenn es um den Himmel geht, dann ist man auch gleich beim Schicksal. Dann frag ich mich manchmal, wo soll ich eigentlich meine Kerze aufstellen? Ich habe irre viel Glück gehabt. Allein mit dem Umstand, in den frühen sechziger Jahren auf St. Pauli aufgewachsen zu sein, gleich um die Ecke vom „Star Club“ oder dem „Top Ten“.



Bei der Gründung der Rattles waren Sie 16 Jahre alt undhatten gerade eine Ausbildung als Kellner begonnen. Was haben Ihre Eltern damals gesagt?

Junge, lern‘ was Vernünftiges! Und wenn schon Gitarre spielen, dann musst du wenigstens Unterricht nehmen. Aber wir brauchten doch nur drei Akkorde für ein Rock’n-Roll-Stück. Meine Mutter wusste gar nicht, ob sie sich nun Sorgen machen oder sich freuen sollte, dass der Junge sich für irgendwas begeistern konnte. Mein Vater ist als Schiffssteward zur See gefahren, der war eh nie da. Als meine Mutter dann sah, dass alles relativ schnell ging mit den Rattles, da fand sie das dann doch ganz gut.



Haben Sie jemals den Rattles hinterher getrauert?

Überhaupt nicht. Mit zunehmendem Alter ist mir klar geworden, dass das auf eine Nostalgie-Band hinausgelaufen wäre, die noch nicht mal mit ihrer eigenen Kultur und ihrer eigenen Sprache verbandelt ist. Ich sehe ja, wo die Rattles heute sind. Ich spiele heute in der Elbphilharmonie, dieser Kathedrale für Hochkultur, mit einem Musikprojekt aus den siebziger Jahren. Und es wird eine Tournee durch andere klassische Kultursäle geplant. Das wäre mir mit den Rattles nie gelungen.



Warum beglücken Sie Ihre Fans nach 47 Jahren mit einer Edition von Stücken, die nicht gerade zu den erfolgreichsten gehörten?

Weil ich dem Erfolg gegenüber mittlerweile eine etwas mehrschichtige Einstellung habe. Es kann ziemlich ernüchternd sein, wenn man ausschließlich den Erfolgsprinzipien folgt. Nach dem Motto: Die Leute wollen mitsingen, und es muss in die Beine gehen. Irgendwann schlug bei mir das Pendel um. Ich fragte mich, Alter, machst du das wirklich einzig und allein wegen der Kohle? Oft wird gesagt, solche Gedanken muss man sich erst mal leisten können. Ich bin da mehr oder weniger spielerisch hingelangt. Mainstream tauglich für große Stückzahlen war das oft nicht, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es noch einen anderen Sinn gibt, außer Geld zu verdienen.



War die „Grüne Reise“ mit ihren psychedelischen Klängen damals so etwas wie ein Trip auf dem Weg zu sich selbst oder sonst wo hin?

In den Siebzigern war ich heilfroh, etwas gefunden zu haben, was wirklich von derart eigener Natur war, dass es Vergleichbares nicht gab. Das war das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses, meine Musik nicht mehr nur marktanalytisch zu sehen. Außerdem entstanden „AR & Machines“ ja in der ausklingenden Hippie-Phase. Da war man schon irgendwie auf der Suche.



Musste man dazu auf Droge sein?

Ich finde den Begriff „Droge“ zu pauschal. Das wirkt auf mich so, als wenn man Light-Bier mit Schnaps gleichsetzen würde. Ich habe damals meine ganz persönlichen Erfahrungen gemacht, das gebe ich gerne zu, aber es war kein harter Stoff dabei, in keinen Fall. Es gab damals in fast jedem künstlerischen Umfeld die Suche nach den Grenzen der Wahrnehmung, was ist dahinter, ist da überhaupt noch was? Das hat mich irgendwann auch sehr interessiert.



Sie haben Seemannslieder verrockt, alte deutsche Literaten vertont und neue Dichter. Was brachte Sie auf die Idee?

Vielleicht war es aufkeimende Reife und die Erkenntnis, dass wir eigentlich ein Land sind, das es bitter nötig hat, sich kulturell auch aus der Gegenwart heraus zu definieren. Die Selbstentfremdung, die auch mit der ganzen Englischsprachlichkeit eingesetzt hat, wollte mir irgendwann nicht mehr so richtig schmecken. Den Versuch, Brücken zu schlagen zu alten Dichtern und Denkern, zu Volksliedern und Balladen, gab es im Ausland schon lange. Und bei mir gab es immer einen inneren Konflikt, ob ich nur irgend so ein Unterhaltungsfuzzi sein und mit dem Strom schwimmen wollte. Es ärgert mich noch heute, dass wir in der Gegenwartskultur sehr schlicht unterwegs sind. Inzwischen brauchen die Programmmacher im Radio gar keinen eigenen Geschmack mehr, sondern nur noch zu wissen, was ein Hit in Amerika oder in England ist.



Sind Sie ein Rockstar?

Keine Ahnung, darüber mache ich mir gar keine Gedanken. Ich weiß, dass ich nicht nur viel Glück hatte, sondern wohl auch etwas drauf haben muss, sonst wäre ich längst aus der Kurve geflogen. Aber ich habe auch gemerkt, dass man, wenn der Erfolg mal wieder hoch schwappt, Gefahr läuft, sich selber aus der Hand zu geraten und zu gefällig zu werden.



Wann hört man auf, ein Rockmusiker und nur noch Schlagersänger zu sein? Was unterscheidet Helene Fischer von Achim Reichel?

Oha, kann man das so einfach in Worte kleiden? Ich habe nichts gegen Leute, die Schlager mögen. „Atemlos durch die Nacht“ ist aber für mich durch und durch berechnet. Ich versuche, in meinen Texten Geschichten zu erzählen, die manchmal über Grenzen hinausgehen und die sich beim Schlager verbieten, wie zum „Beispiel bei „Matrosen am Mast“ oder „Gonokokken“. Manche denken dann, igitt wie schrecklich, aber in einem seemännischen Zusammenhang ist das einfach authentisch. Ob man diese Authentizität will, ist wieder was anderes. Aber mich hat immer gereizt, über gewisse Grenzen hinaus zu gehen.



Im Autoradio hört man die neue deutsche Welle mit Sängern wie Max Giesinger, Wincent Weiss oder Mark Forster. Was ist daran Pop- und Rockmusik, oder sind das gut gemachte Schlager?

Das sind genau die Worte meiner Frau, die sieht das genau so. Es gibt Old-School-Schlager und es gibt Künstler, die sich für Rockmusiker halten, aber so lieb und artig sind, so eingängige, glatt gebügelte Sachen machen, dass die eigentlich auch nichts anderes singen als Schlager. Man muss sie deshalb aber nicht gleich als Teufelsgespenst verdammen.