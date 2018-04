„Ich bin Pinneberger“

Anonymer Drohanruf aufs Handy – CDU-Kandidat Baris Karabacak will sich nicht einschüchtern lassen

von Florian Kleist

19. April 2018, 17:46 Uhr

Als der Pinneberger CDU-Politiker Baris Karabacak am vergangenen Dienstag gegen 17.30 Uhr zu seinem Auto läuft, klingelt sein Handy. Am anderen Ende der Leitung hört er eine Männerstimme: „Geh doch zurück in die Türkei und arbeite für Erdogan.“ Dann droht der Anrufer damit, Karabacaks Haus zu verwüsten. Nach etwa 45 Sekunden ist das Gespräch vorbei. Karabacak setzt sich in sein Auto und fährt sofort zur Polizei. Dort erstattet er Anzeige.

Karabacak ist 30 Jahre alt. Gebürtiger Pinneberger. Deutscher Staatsbürger. Christdemokrat. Seine Wurzeln liegen in der Türkei, der Großvater kam 1962 nach Deutschland. Karabacak ist Vorstand des Vereins „Brücken der Kulturen“, schreibt bei Facebook Kommentare auf Deutsch und Türkisch und äußert sich öffentlich immer wieder zum Verhältnis der beiden Länder. Seit 2013 sitzt der Wirtschaftsfachwirt für die CDU in der Ratsversammlung Pinnebergs. Fünf Jahre, in denen sich viel in Deutschland verändert hat. Fünf Jahre, in denen der Ton rauer geworden ist.

„Bei meiner ersten Kandidatur habe ich vor allem positive Rückmeldungen bekommen“, erzählt der CDUler. In diesem Frühjahr sieht das anders aus. Der Anruf ist nur die vorerst letzte Stufe der Eskalation. Auf Facebook mokieren sich Menschen darüber, dass ein Muslim für eine christdemokratische Partei kandidiert. Andere Nutzer unterstellen Karabacak, er wolle die Pinneberger zwingen, türkisch zu sprechen. Und immer wieder fällt der Name Recep Tayyip Erdogan. So auch auf den Wahlplakaten, auf die Unbekannte mit schwarzem Filzstift „Unterstützt Erdogan, damit wir muslimisch werden“ geschrieben haben. „Ich werde anscheinend als Agent von Erdogan gesehen“, sagt Karabacak. „Dabei würde ich ihn nie wählen, auch meine Familie in der Türkei sind keine Erdogan-Anhänger.“ Auch seinen Eltern wurde im Internet Nähe zum Staatschef in Ankara vorgeworfen.

Karabacak hat sich in der Vergangenheit nicht nur kritisch zum türkischen Präsidenten geäußert – so auch in einem Interview mit unserer Zeitung. Der Pinneberger Kommunalpolitiker verurteilte Demokratiedefizite in der Türkei, lobte jedoch auch soziale Errungenschaften des Staatschefs. Er steht auch zu seiner Einschätzung, dass die Türkei noch immer ein Rechtsstaat sei.

Den Anrufer und die Plakatbeschmierer vermutet Karabacak im rechtsextremen Umfeld. Der Pinneberger glaubt nicht, dass er mit seinen Äußerungen Erdogan-Gegner aus einem anderen politischen Umfeld provoziert hat. Stattdessen würden sich die Täter an seiner Herkunft und seinem Glauben stoßen. Eine Religion, die für ihn Privatsache ist. „Ich glaube an Gott, ich feiere Festtage – aber ich bete nicht fünfmal am Tag, ich lebe mein Leben frei“, betont der 30-Jährige.

Als Konsequenz aus dem Drohanruf fährt die Pinneberger Polizei jetzt auf ihrer Streife häufiger an Karabacaks Haus vorbei. Die Handynummer des Anrufers wurde zwar sogar angezeigt. Sie ließ sich aber nicht mehr zurückverfolgen. Dass es Menschen in Pinneberg gibt, die ihm politische Arbeit in seiner Heimatstadt nicht zugestehen wollen, kann Karabacak nicht nachvollziehen. „Ich bin Pinneberger“, betont er. In der Kreisstadt kam er zur Welt, hier ging er zur Schule, hier arbeitet er heute. Auch deswegen wird Karabacak weitermachen. Die beschmierten und die abgerissenen Plakate mit dem Konterfei von Baris Karabacak werden ersetzt. Der Wahlkampf in Pinneberg geht weiter.