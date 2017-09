„Ich bin ganz tief enttäuscht“

vergrößern 1 von 2 Foto: Schmidt 1 von 2

29.Sep.2017

Im Freitagsgespräch spricht der Pastor der St.Johannes-Gemeinde, Frank Schüler, über Termine seiner Gemeinde für den Herbst, Kirchenaustritte, die Rolle der Reformation aber auch über seine Enttäuschung darüber, dass ein anderer Träger den Zuschlag für die Kita bekommen hat, die hinter Appens Bürgerhaus neu entstehen soll.

Kirchenaustritte verzeichnet auch die St.-Johannes-Gemeinde. „Einige Austretende haben gerade erst ein Haus gekauft, Kinder bekommen. Sie müssen sparen“, sagt er. „Sie bleiben der Kirche ja verbunden, bringen den Nachwuchs zu unseren Angeboten.“ Gerade das könnte man ja auch kritisch sehen, es als ausnutzen interpretieren. „Nein, ich habe dafür Verständnis“, kontert Schüler. „Unsere Angebote sind für alle da. Ärgern tun mich andere Sachen.“

Und die wären? „Ich bin sehr tief enttäuscht, dass im letzten Sozialausschuss beschlossen wurde, die neu gebaute Kita einem anderen Träger zu übergeben.“ Dort war beschlossen worden, dem Deutsche Rote Kreuz (DRK) die Trägerschaft des Neubaus zu geben, der statt der baufällig gewordenen alten Kita entsteht. Seit 1971 sei die evangelische Kirche der Träger und man habe trotz schwieriger Rahmenbedingungen vieles überhaupt erst entwickelt. Mehr als vierzig Jahren habe man hervorragende pädagogische Arbeit geleistet. „Enttäuscht sind auch die Mitarbeiter, die jetzt im Regen stehen gelassen werden“, so Schüler. Besonders getroffen habe ihn die fehlende Begründung: „Es hieß im Ausschuss, es hätten alle Bewerbungen einen guten Eindruck gemacht, entschieden hätten letztlich Kleinigkeiten. Wenn es aber Kleinigkeiten sind, warum kann man dann nicht bei dem Träger bleiben, den man seit langer Zeit hat?“ Weitere Gründe seien nicht aufgeführt worden. Die Hoffnung hat Schüler aber noch nicht aufgegeben, denn erst nach der Sitzung der Gemeindevertretung am 5. Oktober ist die Entscheidung endgültig. „Ich hoffe noch auf ein Wunder, dass sich die Politiker eines Besseren besinnen.“

Die Kirche habe auch eine wichtige Rolle in der Gesellschaft inne. Das habe man gerade erst wieder beim Appener Erntedankmove gesehen. Ihre Botschaft könne die Kirche so verkünden, dass sie die Menschen mitnimmt: Sich am Leben zu freuen, dankbar zu sein und dennoch nicht die zu vergessen, denen es weniger gut geht. Auch habe die Kirche eine sozialpolitische Aufgabe, die gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Wahl wieder deutlich werde. Schon in der Bibel sei vor Lügenpropheten und dem Wolf im Schafspelz gewarnt worden. Aufgabe der Kirche sei es, Friedensarbeit zu leisten und die Gesellschaft zu stützen und zu stabilisieren. „Gerade im Reformationsjahr wird uns das wieder vermehrt bewusst“, erinnert der Pastor, denn die Reformation habe viele der heutigen sozialen Werte erst gebracht. Durch die Übersetzung der Bibel sei eine ganze Bildungsreform ausgelöst worden, und es sei gelungen zu zeigen, dass der Mensch frei ist.

Zu Ehren dieses gesellschaftlichen Ereignisses plant Schüler zwei Veranstaltungen Ende Oktober. Am Montag, 30. Oktober, wird er einen Projekttag in der Grundschule abhalten, an dessen Ende die Kinder, wie einst Luther der Legende nach in Wittenberg, eigene Thesen an eine Tür nageln werden. Am Dienstag, 31. Oktober, gibt es ab 18 Uhr einen besonders musikalischen Festgottesdienst mit anschließendem Beisammensein.