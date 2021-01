Polizei sucht Zeugen : Hyundai in Rellinger Siemensstraße gestohlen

Ein neuwertiger, dunkelgrauer Hyundai ist vom Seitenstreifen entwendet worden.

von Johanna Ulrich

15. Januar 2021, 15:15 Uhr

Rellingen | In der Siemensstraße in Rellingen ist von Mittwoch auf Donnerstag (14. Januar) ein Hyundai gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit.

Der dunkelgraue Hyundai Santa Fe – ein SUV – ist nach ersten Erkenntnissen zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 16 Uhr am Donnerstag vom Seitenstreifen in der Siemensstraße entwendet worden.

Fünfstelliger Sachschaden

Der Wagen ist neuwertig. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 55.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht im Zusammenhang mit den Ermittlungen Zeugen, denen in der Zeit etwas verdächtiges aufgefallen ist.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Pinneberg unter Telefon (0 41 01) 20 20 entgegen.