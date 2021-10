Voting des Tages : HVV Any: Was halten Sie vom neuen Fahrscheinsystem des HVV?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

15. Oktober 2021, 18:00 Uhr

Fahrscheinkauf im HVV – für viele ist das ein Buch mit sieben Siegeln. Im Gewirr der Tarifringe und -zonen der Metropolregion finden vor allem Auswärtige und Gelegenheitsfahrer nur selten das richtige Ticket. Beim Weltverkehrskongress ITS präsentierten Vertreter des HVV nun das lang erwartete digitale Bezahlsystem HVV Any und sprachen von einer „Ticketing-Revolution“. Das Prinzip: Der Fahrgast meldet sich nur noch per Smartphone an – den Rest erledigt die Technik und rechnet immer den billigsten Fahrpreis ab. Der Start ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen.

Wir fragen deshalb:

HVV Any: Was halten Sie vom neuen Fahrscheinsystem des HVV? Tolle Idee, ich werde es nutzen. Ich bin skeptisch und werde erste Erfahrungen anderer Nutzer abwarten. Nichts für mich. Ich kaufe meine Fahrkarten woanders. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.