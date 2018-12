Der Fachdienst Umwelt des Kreises gibt keine Zustimmung für Standort am Pinneberger Wollnysee

von René Erdbrügger

01. Dezember 2018, 16:59 Uhr

Es sollte die dritte und letzte Verhandlungsrunde im Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen im Rathaus am Donnerstagabend über die Einrichtung einer Hundeauslaufwiese sein. Und die Fraktionen hätten dem Projekt auch zugestimmt. Doch jetzt steht wieder alles auf Anfang. Die Hundewiese rückt in weite Ferne. Der Fachdienst Umwelt des Kreises Pinneberg fährt der Stadt bei den Plänen, eine Fläche für Hunde am See an den Funktürmen, auch Wollnysee genannt, zur Verfügung zu stellen, in die Parade. Gegen den Standort bestehe aus Sicht des Naturschutzes Bedenken. Eine Zustimmung könne daher nicht in Aussicht gestellt werden.

Dieses Schreiben von Heike Petersen aus der Behörde in Elmshorn hatte Pinnebergs Bauamtschef Klaus Stieghorst den Ausschussmitgliedern als Tischvorlage präsentiert. Dort war dann auch schwarz auf weiß nachzulesen, dass die Fläche inmitten eines Naherholungsgebiets liege, in das bereits Flächen eingebettet seien, die naturschutzrechtliche Ausgleichsfunktionen ausüben. Zudem liegen in dem Gebiet Laichgewässer von Amphibien.

Den Politikern, die wissen wollten, warum die Verwaltung davon nichts gewusst habe, nahm Stieghorst mit seinem Eingeständnis den Wind aus den Segeln: „Der Fachbereich ist nicht auf die Idee gekommen, dass es eine Genehmigung geben muss“, so Stieghorst. „Kann ich nicht nachvollziehen. Aber was soll ich dagegen machen“, erwiderte SPD-Ratsherr Reinhard Matthies. Wenn die Verwaltung wieder eine Fläche vorschlage, soll sie im Vorfeld genauer hinsehen, gab Matthies Bauamtschef Stieghorst mit auf den Weg.

„Wenn wir einen Umweltschutzbeauftragten hätten, wäre so etwas nicht passiert“, gab Manfred Stache (Grüne und Unabhängige) zu bedenken. CDU Ratsherr Klaus Seyfert hielt dagegen: „Das ist eine Geschichte, die die Verwaltung selbst machen muss.“ Die Petersen habe immer Bedenken, sagte Seyfert.

Nun ist das Thema auf das nächste Jahr verschoben worden. Die Stadt muss dann wieder Vorschläge für einen Standort machen.

Es war nicht der Abend für Bello und Co: Der Antrag der FDP, die Verwaltung möge dafür sorgen, dass Hundekotbeutel kostenlos in Pinnebergs Drogerie- oder Supermarktketten zur Verfügung stehen, fand keine Mehrheit, sondern stieß bei einigen Politikern auf Unverständnis. Auch Müllbehälter für Kotbeutel werden künftig nicht vermehrt aufgestellt.