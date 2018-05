Hühnerfest im Entdeckergarten

Aktionstag im Pinneberger Umwelthaus / Pflanzentauschbörse stößt bei den Besuchern auf reges Interesse

von shz.de

03. Mai 2018, 16:00 Uhr

Das HühnerLeasing-Projekt des Umwelthaus Vereins an der Tangstedter Straße in Rellingen ist eines der Leuchtturmprojekte im Entdeckergarten. Der für das Vorhaben verantwortliche Peter Schultes hat am Aktionstag einen Vortrag gehalten.

Er zeigte zudem einen von den Schülern der Grund- und Gemeinschaftsschule Pinneberg gedrehten Film zum Thema Entwicklung und künstliche Aufzucht des Huhns. Die Besucher nutzten die Gelegenheit, um im Anschluss das Hühnergehege im Entdeckergarten zu besuchen. „Ich finde das Hühner-Leasing-Projekt spannend und zwar auch für meine Enkelkinder“, erläuterte Ingrid Wendler von Borstel. Sie und ihre Schwester seien mit Hühnern aufgewachsen.

Und so funktioniert das Hühner-Leasing: Das Umwelthaus Pinneberg hält insgesamt 29 Hühner in einem 5000 Quadratmeter großen Garten. Projektteilnehmer nehmen für 64 Euro pro Jahr am Hühner-Leasing teil und holen sich im Entdeckergarten bis zu vier Eier pro Woche ab. Die Hühner stammen von verschiedenen Züchtern aus der Region. Mit ihrem Jahresbeitrag stellen die Mitglieder nicht nur die Versorgung der Hühner sicher, sondern unterstützen auch weitere vom Umwelthaus angeschobene Projekte.

Wie das Hühner-Leasing-Vorhaben stieß die Pflanzentauschbörse auf das rege Interesse der Besucher. „Leider war jedoch das Wetter so schlecht, dass in diesem Jahr nicht so viele Leute vorbeigeschaut haben“, bedauerte Katrin Heuer vom Umwelthaus. Sie selber ließ sich von Eva-Maria Dieckmann von der Gärtnerei Trifolia ein Sortiment für Insekten-Stauden zusammenstellen. Bei Hummeln beliebt ist etwa die Rote Taubnessel.

Wildbienen bevorzugen, die Frühblüher betreffend, Scharbockskraut und Buschwindröschen. „Das Artensterben interessiert viele Menschen, die vorbeikommen“, erläuterte Eva-Maria Dieckmann.



Wildkräuter entdecken mit Experten





Sie decken sich deshalb gern mit Insekten freundlichen Pflanzen ein. Eine Besucherin tauschte ein Zitronenbäumchen gegen Küchenschellen. Doch nicht nur Angebote wie Hühner-Leasing und Pflanzentauschbörse kamen an. Einige Vorbeischauende nutzten die Chance, um mit dem Wildkräuter-Experten Jens Clausen das Gelände zu erkunden. Kathrin Klatt und Sebastian Grill sind derzeit dabei, einen Selbstversorger-Garten aufzubauen und informierten sich insofern über alle Angebote im Entdeckergarten. Sie erwarben Bantam Mais. Mit ihren fair gehandelten Produkten aus dem Eine-Welt-Laden Rellingen rundete Inge Dittmer das Angebot ab. Bernd Heitmann bastelte mit Interessierten Flöten aus Naturholz.