Derby : HSV vs. FC St. Pauli: Mehr als nur ein Fußballspiel

von Lars Zimmermann

29. September 2018, 16:00 Uhr

Dieses Derby elektrisiert die ganze Region. Wenn der HSV am Sonntag im Volksparkstadion ab 13.30 Uhr in der Zweiten Liga auf den FC St. Pauli trifft, ist das mehr als ein Fußballspiel. Es ist das Duell David gegen Goliath. Der favorisierte HSV muss gewinnen, die Kiezkicker haben nichts zu verlieren. Die Bilanz spricht klar für den HSV. In der Bundesliga gelangen den Braun-Weißen bisher nur zwei Erfolge gegen den Stadtrivalen – beide übrigens im Volksparkstadion. Der Ex-Dino siegte dagegen achtmal. Das letzte Duell entschied die Millerntor-Elf 2011 durch ein Tor von Gerald Asamoah mit 1:0 für sich. Wie es morgen beim ersten Aufeinandertreffen in der Zweiten Liga ausgeht, lässt sich nicht prognostizieren. Klar ist nur, dass diese Partie niemanden kalt lässt. Shz.de-Autor Lars Zimmermann hat vor dem Spiel der Spiele mit dem in Quickborn lebenden Ex-HSV-Profi Peter Hidien und dem Behindertenbeauftragten des FC St. Pauli, Jörn Weidlich, aus Pinneberg gesprochen. Beide hoffen auf ein friedliches Derby.

Lars Zimmermann

Peter Hidien: HSV-Held mit Derby-Trauma

Deutscher Meister, Pokalsieger, Europacupsieger der Pokalsieger – Peter Hidien hat mit dem HSV große Erfolge gefeiert. Vor dem Stadtderby zwischen dem Ex-Dino und dem FC St. Pauli muss er aber an ein für ihn nicht so schönes Ereignis zurück denken. Der heute in Quickborn lebende Hidien war Teil der HSV-Mannschaft, die das erste Bundesligaderby gegen die Kiezkicker in den Sand setzte. 0:2 unterlagen die wenige Monate zuvor zum Europapokalsieger gekürten Rothosen dem Stadtrivalen.

Die Emotionen kochten schon damals hoch. „Es war kein Spiel wie jedes andere. Schließlich ging es um die Stadtmeisterschaft“, erinnert sich der 64-Jährige. Auf dem Platz sei es knallhart zur Sache gegangen. „Es gab aber keine linken Dinger“, erläutert der frühere Außenverteidiger. Und die Rivalität sei mit dem Schlusspfiff vorbei gewesen. „Danach haben wir zusammen mit den Pauli-Spielern ein Bier getrunken.“

Während die Fans einander größtenteils in Abneigung verbunden waren und sind, kamen die Kicker beider Vereine laut Hidien gut miteinander aus. So freut sich der Ex-Profi, der morgen im Volksparkstadion vor Ort seinem Verein die Daumen drücken wird, nicht nur auf das Wiedersehen mit alten HSV-Kollegen, sondern ebenso auf den Plausch mit den früheren Kontrahenten vom Kiez. Auch wenn er dabei eher nicht über die damalige Derby-Pleite reden möchte.

Hidien trägt immer noch die Raute im Herzen, vielleicht sogar mehr als zu seiner aktiven Zeit, wie er sagt. Der Außenverteidiger verfolgt immer noch genau, was beim HSV passiert. Auch der Verein und die Fans haben ihn nicht vergessen. So bekommt er einen Platz auf dem „Walk of Fame“ vor dem Volksparkstadion. Dort werden neben dem Uwe-Seeler-Fuß ehemalige Größen mit einem Fußabdruck verewigt.

Die Entwicklung des Ex-Dinos verfolgt Hidien mit gemischten Gefühlen. Einerseits bereiten ihm die vielen Gegentore Sorgen. „Der Trainer muss ein System spielen, das zu den Spielern passt“, so der Ex-Profi. Die Innenverteidiger und Torwart Julian Pollersbeck seien überfordert, wenn sie den Spielaufbau übernehmen müssten.

Mut machen Hidien die Talente. „Es ist schön, dass der HSV so viele gute junge Spieler hat.“ Die könnten nicht sofort Wunderdinge vollbringen. „Wir haben in den 1970er Jahren auch erst gegen den Abstieg gekämpft, bevor die Erfolge kamen.“ Nur mit jugendlichem Elan funktioniere es ohnehin nicht. Auf erfahrene Stützen dürfe man nicht verzichten.

Hidien hofft, dass es zu keinen Ausschreitungen kommt. Daran glauben tut er nicht. Es gebe leider auf beiden Seiten Idioten, die vermutlich für Krawalle sorgen werden. Er selbst wird auf der Tribüne natürlich seinem HSV die Daumen drücken. Über die zweite Niederlage der Rothosen gegen die Kiezkicker im Jahr 2011 war er allerdings gar nicht mal so unglücklich. „So waren wir nicht mehr die einzigen Deppen, die gegen St. Pauli verloren haben.

Jan Schönstedt

Jörn Weidlich: Für ihn ist Fußball mehr als ein 1:0

„Ich hoffe auf ein dreckiges 1:0 für uns – da ist aber vermutlich der Wunsch der Vater des Gedanken“, sagt Jörn Weidlich. Weidlich lebt mit seiner Frau Angela und seinem Sohn Bastian in Pinneberg und ist Behindertenbeauftragter des FC St. Pauli. Er kümmert sich bei jedem Spiel – egal, ob am Millerntor oder auswärts – um die braun-weißen Fans im Rollstuhl. Zu denen gehören auch sein Sohn und seine Frau, die beide im Rollstuhl sitzen.

Zehn „Rollis“ werden am Sonntag im Volksparkstadion sein, um ihren Kiezkickern die Daumen zu drücken, wenn sie gegen den HSV spielen. Weidlich selbst blickt zumindest aus Pauli-Sicht auf einige Jugendsünden zurück. „Früher war ich bei beiden Vereinen im Stadion und habe ihnen die Daumen gedrückt“, berichtet der 54-Jährige. Als der leidenschaftliche Kicker aber von VfL 93 zum FC St. Pauli wechselte, war die Raute natürlich verpönt und Weidlichs Herz schlägt seitdem nur noch braun-weiß. „Das heißt nicht, dass ich den HSV hasse – aber mein Lieblingsverein muss er ja auch nicht sein“, erläutert Weidlich schmunzelnd. Trotz aller Rivalität appelliert er an die Fans beider Lager, friedlich zu bleiben: „Zur Sache gehen soll es nur auf dem Platz.“

Zur großen Karriere mit dem runden Leder reichte es zwar nicht, aber für den Kiezklub ist Weidlich trotzdem unverzichtbar. Im Millerntorstadion sorgt er dafür, dass Rollifahrer und geistig behinderte St.-Pauli-Fans und Gehörlose ihren Verein unterstützen können. Tickets beschaffen, Auswärtsfahrten organisieren, dafür sorgen, dass jeder an seinen Platz kommt – Weidlich ist eine der guten Seelen am Millerntor.

Sein ehrenamtliches Engagement ist für ihn gerade an Spieltagen außerhalb des Wochenendes mit einigem Stress verbunden. Job, Familie, Millerntor – Weidlich, der seit mehr als 30 Jahren als Servicetechniker bei der Post arbeitet, ist dann praktisch im Dauereinsatz. Von Pinneberg bis zum Millerntor fahren er und seine Familie immer mit dem Auto. Das ist einfacher, als mit zwei Rollstühlen in die Bahn zu steigen.

Am FC St. Pauli gefällt ihm besonders, dass dort nicht nur der Blick auf die Tabelle im Vordergrund steht. „Das soziale Engagement zeichnet unseren Verein aus“, stellt Weidlich heraus. Fans, Spieler, Trainer, Vorstand, Management – am Millerntor sei für alle Beteiligten nicht nur der sportliche Erfolg wichtig. Die Leistungen der Blindenfußballer, der Zusammenhalt, das von den Kiezkickern für Flüchtlinge organisierte Fußballcamp auf Sizilien – der Behindertenbeauftragte redet mit großem Enthusiasmus von dem, was alles außerhalb des Profifußballs passiert.

Es wird deutlich, wie sehr Weidlich sich als Teil der braun-weißen Familie sieht. Für ihn ist Fußball mehr als ein 1:0. Über einen Derby-Sieg würde er sich trotz allem freuen: „Ein Unentschieden wäre aber auch schon ein Erfolg, weil der HSV eine bärenstarke Mannschaft mit einem tollen Trainer hat.“lzi