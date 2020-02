Voting des Tages : HSV oder St. Pauli – wem gönnen Sie den Derbysieg?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

20. Februar 2020, 18:00 Uhr

Der HSV empfängt am Sonnabend, 22. Februar, den FC St. Pauli zum Hamburger Stadtderby in der 2. Fußball-Bundesliga. Anpfiff im Volksparkstadion ist um 13 Uhr. Das Hinspiel hatte St. Pauli mit 2:0 am Millerntor gewonnen. Wir möchten von Ihnen wissen:

HSV oder St. Pauli – wem gönnen Sie den Derbysieg? Mein Herz schlägt für St. Pauli. Nur der HSV. Ich habe für beide Teams Sympathien. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen. Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.