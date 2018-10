Anstoß – Die HSV-Kolumne : HSV Kolumne: Debatte um Trainer Titz ist überflüssig

Nach dem Sieg gegen Darmstadt dürften die Trainer-Diskussionen erst einmal verstummt sein.

von Lars Zimmermann

06. Oktober 2018, 10:00 Uhr

Hamburg | Die Diskussionen um Trainer Christian Titz dürften erst einmal verstummt sein und waren ohnehin überflüssig. Bei einer Niederlage in Darmstadt wäre es durchaus möglich gewesen, dass Vorstandsboss Bernd Hoffmann und Sportchef Ralf Becker in der Länderspielpause einen neuen Coach installiert hätten. Eine eventuell geplante Entlassung von Titz ist nun erst einmal aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Denn auch nach dem Sieg am Böllernfalltor ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Die Lilien waren ein dankbarer Aufbaugegner und machten es den Hamburgern vor allem in der ersten Halbzeit leicht. Was der Sieg wirklich wert ist, werden die kommenden Wochen zeigen.

Läuft es nicht, wird die Trainer-Debatte schnell wieder Fahrt aufnehmen. Es wäre allerdings schade, wenn Titz seinen Hut nehmen müsste. Der Coach hat sicherlich Fehler gemacht. So ist beispielswiese kaum nachzuvollziehen, warum ausgerechnet die technisch so schwachen Rick van Drongelen, David Bates und Torhüter Julian Pollersbeck so viel Verantwortung im Spielaufbau übernehmen müssen. Titz weiß aber Mannschaft und Fans hinter sich. Zudem tut seine sympathische, bodenständige und unaufgeregte Art dem Verein nach den unzähligen Turbulenzen der vergangenen Jahre gut.

Er hat dazu beigetragen, dass der als Chaosklub verspottete HSV in der Hansestadt wieder positiv wahrgenommen wird. Sicherlich zählen im Fußball nur Ergebnisse. Aber selbst die stimmen. Der Ex-Dino spielt wie erwartet trotz ausbaufähiger Leistungen oben mit und ist auf Aufstiegskurs. Es gibt also kaum Argumente gegen Titz. Ein Trainerwechsel wäre deshalb Unsinn und würde zumindest vor dem Ende der Hinrunde mehr schaden als nutzen.