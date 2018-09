Anstoß – Die HSV-Kolumne : HSV Kolumne: Das Aufeinandertreffen der zwei Wundertüten

Der HSV und der FC St. Pauli sind zwei Vereine, die auf den ersten Blick nur wenig gemeinsam haben. Doch auf dem Platz gab es in den vergangenen Jahren erstaunliche Parallelen.

von Lars Zimmermann

30. September 2018, 10:00 Uhr

Hamburg | Der HSV und der FC St. Pauli sind zwei Vereine, die auf den ersten Blick nur wenig gemeinsam haben. Die Rivalität ist vor allem unter den Fans groß. Einigen Anhängern dürfte die inoffizielle Stadtmeisterschaft wichtiger als der Tabellenplatz am Ende der Saison sein. Doch auf dem Platz gab es in den vergangenen Jahren erstaunliche Parallelen. Sowohl die Rothosen als auch die Kiezkicker schafften es zu selten, ihre individuelle Klasse zu nutzen. Die Mannschaft war fast immer schlechter als die Summe der Einzelteile. So kämpften beide Teams trotz vieler namhafter Kicker meistens gegen den Abstieg – der HSV in der ersten, St. Pauli in der zweiten Liga. Der Ex-Dino hat diesen Kampf in der Spielzeit 2017/2018 erstmals verloren, die Braun-Weißen konnten den Absturz gerade noch verhindern.

Gutes Geld, eine schöne Stadt, erstklassige Arbeitsbedingungen – den Spielern geht es in Hamburg bei beiden Vereinen gut. Einige Profis richteten sich deshalb offensichtlich in einer Komfortzone ein und taten nur noch das Nötigste oder vielleicht sogar noch weniger.

Auch in dieser Saison scheint die Bequemlichkeit nicht ausgemerzt zu sein. Anders lassen sich die wechselhaften Leistungen nicht erklären. Mal brillant, dann unterirdisch – und das auch noch im Abstand von wenigen Tagen. Das einzige Konstante beim HSV und bei St. Pauli ist die Inkonstanz. Beide Teams sind wie eine Wundertüte – die Fans wissen, vor dem Anpfiff nie, was drin ist.

Deshalb lässt sich auch nicht vorhersagen, wie das heutige Derby ausgehen wird. Die Favoritenrolle liegt wie immer beim HSV. Aber die Pleite gegen Regensburg zeigte, dass das nichts heißen muss. Und außerdem hat ein Derby bekanntlich seine eigenen Gesetze.