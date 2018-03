Anstoss – Die HSV-Kolumne : HSV gegen VfB Stuttgart

shz.de-Kolumnist Lars Zimmermann zur aktuellen Lage des HSV: Der Abstieg ist so gut wie sicher

von Lars Zimmermann

31. März 2018, 14:00 Uhr

Hamburg | Der ungebremste Fall des HSV geht trotz einer akzeptablen Leistung weiter. Die Mannschaft ist nach der gestrigen Partie in Stuttgart nun seit inzwischen 15 Spielen ohne Dreier und bleibt das einzige Team im deutschen Profifußball, das in der Rückrunde noch sieglos ist. Daran dürfte sich auch am kommenden Wochenende nichts ändern. Dann empfängt der Dino mit Schalke 04 einen Champions-League-Aspiranten, der sich seine europäischen Ambitionen nicht von einem Abstiegskandidaten vermasseln lassen will und in den vergangenen Wochen konstant gepunktet hat. Denkbar schlechte Voraussetzungen für eine Wende. Zumal einige Spieler wohl nicht nur Angst vor dem Gegner, sondern auch vor den eigenen Fans haben dürften.

Die Frage ist deshalb vermutlich nicht mehr, ob der Dino tatsächlich erstmals absteigt, sondern wann der Gang in die zweite Liga rechnerisch endgültig feststeht. Köln, Mainz, Wolfsburg und der HSV bilden das Quartett, das wohl die Absteiger stellt. Um zumindest eine Chance auf die Relegation zu haben, müssen die Hamburger zwei von den drei Kontrahenten überholen, für die direkte Rettung sogar alle drei. Dass das gelingt, ist angesichts des Rückstands in der Tabelle unwahrscheinlich. Zumal auch noch direkte Duelle zwischen Köln, Mainz und Wolfsburg anstehen, in denen diese auf alle Fälle punkten werden. Aber vermutlich ist der Blick auf die anderen Mannschaften im Tabellenkeller ohnehin reine Zeitverschwendung, da die Hamburger für die Rettung konstant punkten müssten. Der Dino bräuchte für den Klassenerhalt wahrscheinlich noch mindestens drei Siege aus gerade einmal sechs Spielen und darf vor allem in Wolfsburg auf keinen Fall verlieren. Wie soll das ein Team schaffen, das seit 15 Spielen nicht mehr gewonnen hat und in den vergangenen Wochen häufig nicht den Eindruck machte, dass überhaupt noch eine Mannschaft auf dem Platz steht?