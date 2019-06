Hortplätze sind bald Geschichte

Schlagabtausch im Halstenbeker Rat: SPD/Grüne setzen sich gegen CDU/FDP durch / Konzentration auf Offenen Ganztag ab 2022

von Dietmar Vogel

26. Juni 2019, 16:00 Uhr

Halstenbek | „Auflösung der Hortgruppen in der Halstenbeker Kita Sonnensegler und Kita Bickbargen“: Die Initiative von Grüne und SPD brachte am Montag Mütter, Elternvertreterinnen, Betroffene, Hort-Leitung und andere Enttäuschte auf die verbalen Barrikaden: Im halben Dutzendpaket versuchten sie mit emotionalen Beiträgen den Rats-Politikern ins Gewissen zu reden. „Sie zwingen uns, in Teilzeit zu arbeiten“, sagte eine Mutter. Und betonte die Ängste um den Verlust der Betreuungsplätze. Doch nach 90 Minuten Schlagabtausch verlief die namentliche Abstimmung um 20.33 Uhr nach Sitzungsunterbrechung zugunsten der Antragsteller: 14 Ja- gegen 12 Nein-Stimmen.

Mit den Worten des Beschlussvorschlags heißt das: „Die Hortgruppen in der Kita Bickbargen und Kita Sonnensegler werden zu dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Erweiterung und Sanierung der Grundschule Bickbargen – voraussichtlich erst im Oktober 2022 – aufgelöst. Die Überleitung der Kinder in den Offenen Ganztag ist bis zum Zeitpunkt der Auflösung seitens der Verwaltung sicherzustellen.“ Das Team um Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD) ist nun angehalten, ein realistisches Konzept zu entwickeln, um, so von Rüden, „künftig für alle Kinder in Halstenbek ein einheitliches System zum schaffen“. Denn es gäbe in Halstenbek auch viele Verlierer. Viele, deren Kinder nicht unterkommen würden.

Konzept – das dürfte an diesem Sitzungsabend in der Mensa der Schule an der Bek das am häufigsten genannte Wort gewesen sein. Quasi als Stein des Anstoßes für die Redeschlachten. CDU und FDP als Gegner dieses Themas holten die Rhetorik-Keule raus. Besonders CDU-Ratsherr Helmuth Ahrens redete sich zum Teil in Rage: „Sie verlangen von den Eltern, dass sie die Katze im Sack kaufen. Wir machen den Blindflug nicht mit, machen nicht den zweiten vor dem ersten Schritt. Das ist keine Grundlage für eine Entscheidung.“ Wenn SPD und Grüne vorab ein gutes Konzept vorlegen würden, „dann sind wir dabei. Dann haben Sie eine breitere Mehrheit.“

Doch Maythe Spott und Dörte Dietrich-Gerwinski (beide SPD), Ines Strehlau und Andrea Unteutsch (beide Grüne) als Befürworter ihrer Strategie ließen sich nicht beeindrucken. Vielmehr ginge es darum, der immer größer werdenden Zahl derjenigen, die keinen Hortplatz haben, Priorität einzuräumen. Ganz nach dem Motto: „Gleiches Recht für alle“, mit einem Blick auf alle Bildungseinrichtungen im Ort. Mit einem Blick auf ein ausgereiftes Konzept Offene Ganztagsschule (OGTS).

Entsprechend wurde der CDU-Antrag, „ein Gesamtkonzept für alle Einrichtungen zu erstellen, mit Augenmerk auf den Raumbedarf sowie mit dem Fokus auf Betreuung im Sinne der Inklusion“, abgeschmettert. Mit Hilfe der Service-Agentur „Ganztägig lernen“ will sich die Verwaltung Profis holen, um beispielsweise Begehrlichkeiten bei den Eltern abzufragen.