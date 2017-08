Horster Unternehmen in Schieflage

vergrößern 1 von 2 Foto: Sprenger 1 von 2

Die Industrie-Gerüstbau Horst GmbH (IGH) hat beim Amtsgericht Itzehoe Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Ein Team der Steuerberatungsgesellschaft ECOVIS Grieger Mallison & Partner wird die Gesellschaft durch das Verfahren begleiten. Das hat Rechtsanwalt Nils Krause (Foto) von Schultze & Braun gestern mitgeteilt. Krause wurde vom Amtsgericht zum vorläufigen Sachwalter bestellt. Er unterstützt den Sanierungsprozess und überwacht die Eigenverwaltung.

„Das Verfahren flankiert die bereits laufende Neuausrichtung des Unternehmens. Die 50 Mitarbeiter werden bis einschließlich September über das Insolvenzgeld abgesichert“, sagt Krause. Der Geschäftsbetrieb laufe unverändert weiter. „Auch die Unternehmensspitze bleibt im Amt und ist voll handlungsfähig“, erläutert Krause. Das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung stehe Unternehmen offen, die sich in einer wirtschaftlichen Schieflage befinden, aber begründete Aussichten auf eine nachhaltige Restrukturierung haben.

IGH-Geschäftsführer Andreas Kriegs sieht die Einführung des Mindestlohns als eine Ursache für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Zudem hätte der zunehmende Preiskampf in der Branche dazu geführt, dass das bisherige Geschäftsmodell nicht mehr aufgehe. Bislang setzte die Gesellschaft schwerpunktmäßig auf die Überlassung erfahrener Gerüstbauer an andere Gerüstbau-Unternehmen. Doch diese Firmen hätten versucht, immer mehr Kosten auf die entleihenden Unternehmen zu übertragen. „Auf diese Entwicklung hat die Geschäftsleitung frühzeitig reagiert und die Neuausrichtung des Unternehmens angestoßen. Das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung dient nun dazu, diesen Weg konsequent weiter zu verfolgen und zeitnah abzuschließen“, sagt Kriegs. Ziel sei es, die IGH weg vom reinen Verleih von Gerüstbauern zu entwickeln und in Zukunft fest im regionalen und überregionalen Projektgeschäft zu verankern. Wie genau das neue Geschäftsmodell aussehen wird, soll in den kommenden Wochen gemeinsam mit den externen Beratern erarbeitet werden.

von Jan Schönstedt

23.Aug.2017